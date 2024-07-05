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Четверг 4 июля

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Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме

Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме

Артист уверен, что в его доме кто-то поселился.

Филипп Киркоров невероятно гордится своим роскошным домом, который он отстраивал специально для себя. Особняк находится в закрытом коттеджном поселке, окружен садом и имеет множество комнат. Риелторы оценивают виллу поп-короля в 12 миллионов долларов (более одного миллиарда рублей). Однако, как оказалось, живется там артисту непросто. Ведь на территории дома поселились некие мистические существа.

Об этом рассказала муза Киркорова Марго Овсянникова. Девушка пришла в дом певца с экскурсией, и исполнитель хита "Зайка моя" рассказал ей о том, что в особняке живут эльфы. По словам артиста, первыми сущность увидели дети, когда были еще совсем малышами.

"Алла прибегает и говорит: "Папа, я видела маленьких эльфов". Говорят, что дети до пяти лет это все видят. Я подумал, что девочка гонит", -  поделился артист.

Филипп Киркоров. Фото: соцсети/@mmmargaaret

Списав все на детскую шалость, Филипп Бедросович спокойно забыл о рассказе детей. Однако позже эта история снова всплыла. На 55-летие артиста в его доме снимали фильм, и режиссер по имени Галина рассказала шокирующую правду об этих местах. Женщина заявила, что раньше на этой территории был городской пляж. В детстве она и сама нередко встречала здесь сущности.

Киркорову также напомнили про роман Булгакова "Мастер и Маргарита". В книге главная героиня тоже встречается с эльфами на окраине Москвы. Певцу рассказали, что речь в произведении шла именно о том месте, где стоит особняк артиста.

Ранее стало известно, что Киркоров поселил детей в "конуре" с собаками.

5 июля 2024, 01:00
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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