Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла

Покинувшая два года назад Россию Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии, и спустя время ее жизнь даже наладилась: она, в отличие от многих бежавших звезд, смогла устроиться работать по профессии и даже начала учить язык. Однако недавно стало известно, что актрису выгнали из Рижского театра и приостановили все постановки с ней.

Сама звезда сцены заявляет, что ее не уволили – просто контракт на работу завершился. Продлевать его она не стала сама, так как сейчас много работы в Европе и времени на спектакли в театре нет. Впрочем, верят Хаматовой не все. Например, Михаил Шахназаров заявил о другой причине увольнения актрисы.

"Уволили достаточно посредственную актрису, которая плохо играла на латышском языке. А другие актеры были не слишком довольны высокими гонорарами Чулпан", – высказался шоумен.

Поговаривают, что специально для Хаматовой в театре создали несколько спектаклей. Сама актриса начала учить латышский язык и даже пыталась общаться на нем с журналистами. Однако коллегам не понравилось, что иностранку называют звездой и платят зарплату 800 евро (около 76 000 руб.). Местные артисты заявили, что играют не хуже, чем Чулпан.

Недавно актриса рассказывала, что очень устала из-за своего нового шоу. С ним она гастролирует по странам Европы. Меж тем некоторые отмечают, что проект Хаматовой не пользуется большим успехом, и в зале всегда много свободных мест.

Ранее брат Чулпан Хаматовой рассказывал, что сбежал из России из-за сильного страха.