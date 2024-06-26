Поселил в "конуре" с собаками: народ шокировали подробности содержания детей Киркорова

Совсем недавно Филипп Киркоров решился на непростой шаг и отправил за границу своих детей. Сейчас Алла-Виктория и Мартин живут в Дубае. Сам артист старательно скрывал эту информацию, однако его отец Бедрос Киркоров невзначай проговорился в одном из интервью.

Многие считали, что исполнитель хита "Цвет настроения синий" поселит своих наследников в США, где у него есть недвижимость. Однако выбор пал на ОАЭ. Известно, что брат с сестрой учатся в школе, в которой много русскоговорящих детей.





Многие сочувствуют Алле-Виктории и Мартину, ведь они живут в совершенно чужой стране и вдали от единственного родителя. Однако выяснилось, что условия жизни за рубежом и у них, возможно, даже лучше, чем в доме отца. Так, кинолог Владимир Уражевский, у которого Филипп Бедросович покупал собак, рассказал, что певец поселил питомцев в комнате сына и дочери. Какое-то время дети жили с двумя далматинцами в крошечном помещении.

"Я предупреждал, что это не та порода, чтобы ее в комнате держать. Далматин – это "каретная собака". Не каждую собаку можно держать в доме, в комнате, тем более с детьми", – сокрушается эксперт.

Тем не менее собаки отлично прижились в доме артиста, ведь он окружил их любовью и заботой со всех сторон. Для питомцев Киркоров нанял психолога, лучших ветеринаров и кинологов, которые помогали новым членам семьи освоиться в огромном доме. Кроме того, таким образом артист привил любовь к животным сыну и дочери.

Ранее стало известно, что пойманного на лжи Киркорова могут лишить звания народного артиста.