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Четверг 4 июля

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64-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом

64-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом

Певца Сергея Мазаева срочно доставили в медучреждение.

В четверг вечером, 4 июля, поступила информация о срочной госпитализации 64-летнего Сергея Мазаева, который должен был выступить в Светлогорске. Как сообщил Mash, лидера группы "Моральный кодекс" доставили в реанимацию, поэтому концерт пришлось отменить. 

По данным издания, Сергея Мазаева отвезли в одно из медучреждений Калининграда из-за острого приступа панкреатита. Некоторое время артист находился в реанимации, позже его доставили в хирургическое отделение. Певец покинет стены больницы не раньше, чем через несколько дней.

Директор Сергея Мазаева вышла на связь с журналистами. Она подтвердила госпитализацию артиста. "Да, это так", – сообщила представитель певца в беседе с прессой. Ее слова приводит РИА Новости. 

Концерт коллектива "Моральный кодекс" должен был состояться в "Янтарь холле" 4 июля в 19:30. К слову, группа должна появиться на музыкальном фестивале в Суздале, но, вероятно, ее участие окажется под вопросом. Кроме того, в июле коллектив планирует выступить в Санкт-Петербурге и Москве. Поклонникам, мечтающим о встрече с ним, остается только молиться о здоровье Сергея Мазаева.

4 июля 2024, 23:04
Сергей Мазаев. Фото: YouTube / @svetavokrugsveta
Дмитрий Алексеев
Telegram / @mash✓ Надежный источник

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