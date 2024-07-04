64-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом

В четверг вечером, 4 июля, поступила информация о срочной госпитализации 64-летнего Сергея Мазаева, который должен был выступить в Светлогорске. Как сообщил Mash, лидера группы "Моральный кодекс" доставили в реанимацию, поэтому концерт пришлось отменить.

По данным издания, Сергея Мазаева отвезли в одно из медучреждений Калининграда из-за острого приступа панкреатита. Некоторое время артист находился в реанимации, позже его доставили в хирургическое отделение. Певец покинет стены больницы не раньше, чем через несколько дней.

Директор Сергея Мазаева вышла на связь с журналистами. Она подтвердила госпитализацию артиста. "Да, это так", – сообщила представитель певца в беседе с прессой. Ее слова приводит РИА Новости.

Концерт коллектива "Моральный кодекс" должен был состояться в "Янтарь холле" 4 июля в 19:30. К слову, группа должна появиться на музыкальном фестивале в Суздале, но, вероятно, ее участие окажется под вопросом. Кроме того, в июле коллектив планирует выступить в Санкт-Петербурге и Москве. Поклонникам, мечтающим о встрече с ним, остается только молиться о здоровье Сергея Мазаева.