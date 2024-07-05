Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!"

20 июня Отар Кушанашвили попал в больницу. Медики буквально вытащили журналиста с того света: мало того, что шоумен терпел боль, так после операции у него развилось смертельно опасное воспаление. Сейчас состояние ведущего стабилизировалось, однако впереди у него еще две операции по удалению раковой опухоли, которую обнаружили в кишечнике.

Поддержать коллегу в непростой период поспешили многие звезды шоу-бизнеса: кто-то словами, кто-то финансово. Однако одна из ближайших подруг Кушанашвили, Лера Кудрявцева, промолчала. Многие посчитали, что блондинка все еще обижается из-за произошедшего недавно между ними конфликта. Тогда Отар возмутился выходкой теледивы, которая выплеснула воду в лицо многодетной матери.





И все же спустя почти две недели блондинка высказалась о болезни старого приятеля. В своих соцсетях Кудрявцева пожелала журналисту скорейшего выздоровления в своей привычной манере.

"Отарище! Скорее поправляйся. Не беси меня!" – набросилась ведущая на Кушанашвили.

Известно, что журналист совсем скоро покинет стены московской больницы и "переедет" в онкологический центр. Когда шоумен полностью восстановится от уже перенесенных хирургических вмешательств, ему предстоит еще дважды оказаться под скальпелем медиков. Сам Отар демонстрирует боевой настрой и пообещал поклонникам, что приложит все силы, чтобы победить эту "мерзейшую опухоль".

Ранее в сеть утекло фото Кушанашвили из больницы. За две недели шоумен изменился до неузнаваемости, чем шокировал фанатов.