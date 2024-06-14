"Я на дне": Анфиса Чехова сообщила о депрессии

В пятницу, 14 июня, 46-летняя Анфиса Чехова сообщила своим подписчикам в популярной социальной сети о поездке в Екатеринбург. Знаменитая телеведущая отправилась на Урал, чтобы принять участие в Клубе веселых и находчивых. Хотя цель визита была радостной, это путешествие навеяло ей неприятные воспоминания.

Чехова вспомнила, как несколько лет назад она уже посещала этот город, находясь в состоянии глубокой депрессии и полного эмоционального истощения. Тогда она смотрела из окна с чувством безысходности и не ожидала ничего хорошего от будущего.

"Прилетела сюда в депрессии и в ощущении, что я на дне", – рассказала Анфиса в соцсети.

Однако сейчас, находясь в том же месте, Анфиса Чехова испытывает совершенно другие эмоции. Она чувствует себя счастливой, свободной от страхов и тревог, наполненной оптимизмом и радостью жизни. Чехова поделилась своим опытом, чтобы поддержать тех, кто сейчас переживает трудные времена. Она уверена, что это состояние временно, и однажды придет такое, благодаря которому будет возможно взглянуть на мир из того же самого окна с новыми надеждами и другим настроением.

Ранее Анфиса Чехова напугала поклонников изменениями во внешности. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".