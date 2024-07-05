Больше любишь маму или папу? Притащивший детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо

Скандалы между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце не утихают уже четыре года. Конфликт плавно перешел в правовое поле, и теперь актеры то и дело подают друг на друга в суд. Совсем недавно Агата радовалась, что смогла добиться того, чтобы "мажор" начал платить своим детям алименты в соответствии с заработком. Однако счастье Муцениеце длилось недолго. Прилучный нанес бывшей жене удар, которого она явно не ожидала.

4 июля в суде рассмотрели ответный иск Павла в адрес Агаты. До последнего его содержание оставалось втайне, хоть некоторые и предполагали, что шоумен захочет отсудить у актрисы детей, чтобы не платить им алименты. Сегодня эта информация подтвердила. Сама Агата в суде не присутствовала, так как отдыхает вместе с сыном и дочерью на Кипре.

В конце августа состоится повторное заседание, на которое уже пригласят 7-летнюю Мию и 11-летнего Тимофея. Брат с сестрой должны будут сами выбрать, с кем хотят жить – с Агатой или Павлом и его новой женой Зепюр Брутян.





Несложно догадаться, что в новой схватке Прилучного и Муцениеце больше всего достанется Мие и Тимофею. Ведь до суда еще почти два месяца, и Павел наверняка попытается настроить детей против матери, а Агата – против отца.

Сейчас брат с сестрой находятся под опекой Муцениеце и с папой встречаются время от времени. Если служители Фемиды решат, что наследники должны жить в семье Прилучного, то уже Муцениеце будет платить алименты на своих детей.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный с женой заговорили о новой беременности.