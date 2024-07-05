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Пятница 5 июля

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Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану

Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану

Певица снова собирается в дорогу.

После переезда из России два года назад Алла Пугачева так и не смогла осесть на одном месте. Сначала певица поселилась в Израиле, но вскоре переехала оттуда на Кипр, где она с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* давно владеют элитной недвижимостью, за которую когда-то получили местное гражданство. Сейчас же стало известно, что и оттуда Примадонна решила сбежать. 

Как сообщает источник, Алла Борисовна держит путь в Латвию и на месте будет уже после выходных. Там для нее подготовили арендованной дом. Инсайдеры говорят, что в последнее время исполнительница хита "Миллион алых роз" панически озабочена своей безопасностью: помимо видеонаблюдения, теперь семейство наняло круглосуточную охрану, о своем местоположении сообщают с "опозданием", когда уже покинут локацию. Также поступают с фото и видео – выкладывают в соцсети, только изменив местоположение. 

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети/@alla_orfey

Сообщается, что в Прибалтике Пугачева будет жить до конца августа. Дело в том, что на Кипре и в Израиле сейчас аномальная жара. Даже в тени столбик термометра поднимается выше 30 градусов. В то время как в Латвии комфортная прохлада. Как и все сердечники-гипертоники, 75-летняя певица боится находиться в такой жаре, вот и выбрала для себя более комфортный климат. 

Кроме того, в этот период гастроли по селам и некрупным населенным пунктам Прибалтики запланировал Максим Галкин*. Сообщается, что у него запланировано 8 концертов. Самые дешевые билеты на выступления иноагента уже разобрали, а вот те, что подороже, практически все нетронуты. 

Ранее появились новости о разводе Пугачевой с молодым мужем. Сообщается, что Примадонна – инициатор этого. 

* Признан иностранным агентом на территории РФ. 

5 июля 2024, 11:30
Алла Пугачева. Фото: соцсети/@alla_orfey
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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