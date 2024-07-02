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Вторник 2 июля

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Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности

Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности

Супруги рассказали, что о грядущих переменах в семье.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад, однако найти компромисс и расстаться друзьями у них не получается до сих пор. Известно, что супруги постоянно судятся, и последнее дело об алиментах на детей Агата выиграла. Однако радовалась она недолго, ведь бывший муж подал встречный иск. Поговаривают, что он хочет отсудить у актрисы детей, чтобы не платить экс-возлюбленной. 

Конфликтную ситуацию с бывшей женой "мажор", как правило, не комментирует. Однако на прошедшую 1 июля кинопремию "Ник" он прибыл вместе с супругой Зепюр Брутян в хорошем настроении и даже пообщался с журналистами. Шоумен заявил, что в будущем они планируют еще одного ребенка. Звездная пара надеется, что на свет появится дочка. 

"Конечно, хотелось бы девочку – кудрявую, красивую, миленькую... Подругу", – поделились мечтами муж с женой. 

Как известно, одна дочь у телезвезды уже есть. В браке с Агатой на свет появились двое его детей – Тимофей и Мия, на которых он так упорно не желает платить алименты. Также Прилучный воспитывает сына Микаэля от новой жены. В этом году ему исполнился год. Если же Павел станет отцом в четвертый раз, то Муцениеце может попрощаться с желаемыми 30 процентами от дохода бывшего мужа. 

Как известно, появление на свет очередного наследника существенно снизит сумму алиментов, которую Прилучный должен будет платить своим отпрыскам. Этой схемой когда-то воспользовался Дмитрий Тарасов, не желающий содержать ребенка от первого брака. 

Ранее сообщалось, что Муцениеце и Брутян сцепились на глазах у людей. 

2 июля 2024, 22:00
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети/@zepyur_brutyan
Редакция
7Дней.ру✓ Надежный источник

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