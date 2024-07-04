Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах

Известная телеведущая Роза Сябитова работает на износ. Длительные съемки на телевидении, собственное брачное агентство и социальные сети не дают расслабиться ни на минуту. Все это не может не сказаться на здоровье. На днях стало известно, что ведущей шоу "Давай поженимся!" поставили неутешительный диагноз.

Роза рассказала, что у нее появились проблемы со слухом. Сначала это не очень беспокоило 62-летнюю сваху, однако позже она все же решила сходить к врачу. Вердикт медиков был неутешителен – болезнь не лечится.

"Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть", – рассказала о проблемах со здоровьем теледива.

Сябитова отмечает, что все это из-за микрофона, который во время съемок нужно постоянно вставлять в ухо. Со временем аппарат привел к частичной глухоте. Телеведущая рада, что вовремя обратилась за помощью, ведь промедли она немного, последствия могли бы быть плачевными.

Впрочем, такая ситуация в жизни звезды уже случалась. Несколько лет назад она не смогла попасть к врачу из-за большой очереди и едва не запустила свое здоровье. В результате медики обнаружили у Розы опухоль, которая, к счастью, оказалась доброкачественной. Однако из-за несвоевременного обращения вместе с новообразованием Сябитовой удалили и матку.

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