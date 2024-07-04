"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным

Семь лет назад олимпийский чемпион, 41-летний Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру, и теперь выступает лишь в качестве тренера юных спортсменов. В 2017 году он обзавелся собственной академией фигурного катания, где воспитываются будущие чемпионы.

Однако Евгений Плющенко все еще готов выйти на лед в качестве участника соревнования. Правда, теперь это стоит очень дорого. В недавней беседе с журналистами олимпийский чемпион заявил о готовности к противостоянию с другим именитым фигуристом – Алексеем Ягудиным.

"Цена назначена", – заявил супруг Яны Рудковской.

По словам Плющенко, он может посоревноваться как с Ягудиным, так и с другими спортсменами за 10 миллионов рублей. При этом фигуристу очень интересно вновь пережить этот опыт. В том числе для этого Евгений снова оттачивает навыки, например, тройной аксель.

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, а также заслуженным мастером спорта России. Его последним крупным соревнованием (по одиночному катанию) стал Чемпионат Европы по фигурному катанию 2012 года, которые проходили в Шеффилде (Великобритания). Тогда Евгений привез домой золотую медаль.

Напомним, у Евгения Плющенко трое детей. Первого сына, Егора, спортсмену родила Мария Ермак, с которой он состоял в браке с 2005 по 2008 год. В 2013-м на свет появился второй наследник фигуриста, Александр. Его родила вторая жена Яна Рудковская. В 2020-м супруги обзавелись еще одним ребенком, сыном Арсением. Мальчик родился благодаря суррогатной матери.