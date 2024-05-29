Сябитова предупредила Алсу о тяжелых временах: Могу только посочувствовать

Развод Алсу с Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни публику, можно сказать, не удивил. Слухи о проблемах в семье артистки ходили давно, но она их категорически отрицала. При этом еще месяц назад певица уверяла, что в ее семье царят гармония и идиллия.

Одна из ведущих шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова нашла объяснение разводу Алсу и Яна. Сваха обратила внимание на то, что браки после 18 лет часто распадаются из-за "синдрома пустого гнезда": когда дети вырастают и покидают дом, супруги остаются наедине друг с другом и начинают осознавать свои различия. Однако в случае Абрамовых дети еще не достигли взрослого возраста, значит, причина кроется в другом, считает знаменитость.

По словам Сябитовой, зачастую брак держится на женском терпении. Мол, пока женщина находит силы и аргументы для оправдания поведения мужа, семья существует. Но когда терпение иссякает, женщины инициируют разводы. Роза привела статистику, которая показывает, что в 80% случаев инициаторами развода становятся именно женщины. Мужчины же чаще всего довольны текущим положением дел и стараются сохранить отношения.

Поэтому Роза Сябитова склонна полагать, что у Алсу закончилось терпение. "Могу только посочувствовать", – сказала сваха. Хотя Роза все же придерживается мнения о том, что браки, особенно такие долгие, не должны распадаться.

Сябитова предупредила, что самые тяжелые времена для Алсу еще впереди. Мол, послеразводный период является самым сложным для женщины. Сваха желает певице терпения и надеется, что дети, близкие и родители помогут ей преодолеть все трудности.