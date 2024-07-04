Рассвирепевшая Боня публично унизила своего бывшего: выдала все грязные подробности

История знакомства Виктории Бони и Алекса Смерфита была похожа на сказку. Они повстречались в московском баре, и миллионер влюбился в нее с первого взгляда. Почти сразу ирландский бизнесмен увез свою возлюбленную в Монако, где и родилась их дочь Анджелина. Вместе Виктория и Алекс прожили порядка семи лет, но заветное кольцо на безымянный палец она так и не получила. Мужчина сомневался в чистоте намерений участницы "Дома-2".

Сейчас же выяснилось, что жизнь пары не была такой райской, как казалось со стороны. Боня сообщила, что ее экс-избранник – настоящий жмот, ведь с первого дня совместной жизни они поровну платили за жилье. Даже после рождения наследницы Смерфит не изменился, и сейчас Виктория в одиночку содержит себя и дочь.

"Когда мы разъехались, он три месяца или полгода должен был оплачивать квартиру – он не платил. После этого даже забрал машину, на которой я ездила", – пожаловалась звезда.

Сейчас миллиардер не платит на Анджелину алименты и даже не поддерживает ее увлечения. Боня рассказала, что за все кружки дочери рассчитывается сама, и даже на такси для наследницы экс-бойфренд не дает денег.





Чтобы обеспечить себе и своему ребенку достойный уровень жизни, она много работала, рассказала экс-модель. Виктория отметила , что эта ситуация сделала ее сильнее и теперь она невероятно гордится собой.

Ранее сообщалось, что Ян Абрамов изменял певице Алсу не только с Анастасией Решетовой. Боня выдала всю правду.