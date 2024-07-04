Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом

Популярное телешоу "Последний герой" вышло на экраны буквально на днях. В этот раз участники реалити выживали не среди горячих песков и пальм, а в условиях русской природы – на Алтае. Съемки проходили в живописных местах среди нетронутой человеком природы. Однако после отъезда телевизионщиков на этом месте осталась свалка.

Об этом рассказала одна из местных жительниц. Женщина, как обычно, пришла собирать лекарственные травы на полянку, и то, что она там увидела, ее шокировало. Кругом валяется мусор, одноразовые салфетки и "кучки" под каждым углом. Особенно в своем видео она отметила Ксению Бородину, которая стала ведущей шоу.

"Ну посмотрите, что они здесь оставили. Это просто ужас, Бородина. Вон там у них проходила полоса препятствий, они тоже не до конца все убрали. И плюс еще дальше по всей этой поляне разбросаны и пленки, и костровища с остатками бутылок. И туалеты, просто в траве кучи салфеток", – сокрушаются алтайцы.





Снятый женщиной ролик попал в Сеть и быстро завирусился. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни считают, что ничего страшного не произошло и все поправимо, другие припомнили телевизионщикам и другие "грешки", которые за ними были замечены.

"Года два назад в наших краях тоже снимали сериал "Счастье не за горами", и также местные жители скидывали видео какой они оставили срач", "Это в практике и киношников, и телевизионщиков. Снять, всё забрать и уехать. А там хоть трава не расти. Участники тут ни при чем", – возмутились комментаторы.

Автор завирусившегося ролика считает, что виновных нужно призвать к ответственности и навести на поляне порядок. Впрочем, представители "Последнего героя" пока никак не комментировали произошедшее.

Ранее 41-летняя Бородина похвасталась лицом без фильтров и макияжа.