Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла

Недавно Кристина Орбакайте отметила 53-летие. Несмотря на возраст, кожа звезды по-прежнему остается гладкой и ровной, а овал лица – подтянутым. Артистка не стесняется делать фото крупным планом и временами практически не наносит макияж. Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала, как дочери Аллы Пугачевой удается так хорошо выглядеть.

Эксперт отмечает, что в возрасте Кристины в нижней части лица, как правило, происходят заметные изменения: появляются складки около рта, брыли и второй подбородок. Однако у певицы всего этого нет. По словам Гуэр, добиться такого результата с помощью простых косметологических процедур едва ли возможно. Поэтому Орбакайте прибегла к SMAS-лифтингу лица, предполагает хирург.





Отмечает специалист и скулы Кристины, которые всегда были хорошо очерченными. Спустя десятки лет выраженность "яблочек" сохранилась. Опять же, вероятно, над этим поработали опытные пластические мастера, отмечает Любовь. Она считает, что Орбакайте сделала подтяжку лица

"Если смотреть на надбровную дугу, которая находится на хорошем уровне, и на отсутствие избытков кожи под бровями, то можно предполагать эндоскопическую подтяжку лба и бровей", – продолжила рассуждать эксперт.

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