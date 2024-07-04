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Четверг 4 июля

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Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла

Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла

Секрет дочери Пугачевой раскрыт.

Недавно Кристина Орбакайте отметила 53-летие. Несмотря на возраст, кожа звезды по-прежнему остается гладкой и ровной, а овал лица – подтянутым. Артистка не стесняется делать фото крупным планом и временами практически не наносит макияж. Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала, как дочери Аллы Пугачевой удается так хорошо выглядеть.

Эксперт отмечает, что в возрасте Кристины в нижней части лица, как правило, происходят заметные изменения: появляются складки около рта, брыли и второй подбородок. Однако у певицы всего этого нет. По словам Гуэр, добиться такого результата с помощью простых косметологических процедур едва ли возможно. Поэтому Орбакайте прибегла к  SMAS-лифтингу лица, предполагает хирург.

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети/@orbakaite_k

Отмечает специалист и скулы Кристины, которые всегда были хорошо очерченными. Спустя десятки лет выраженность "яблочек" сохранилась. Опять же, вероятно, над этим поработали опытные пластические мастера, отмечает Любовь. Она считает, что Орбакайте сделала подтяжку лица

"Если смотреть на надбровную дугу, которая находится на хорошем уровне, и на отсутствие избытков кожи под бровями, то можно предполагать эндоскопическую подтяжку лба и бровей", – продолжила рассуждать эксперт.

Ранее сообщалось, что в семье Пугачевой случилась новая беда. Алла Борисовна бьет тревогу и спасает внуков.

4 июля 2024, 04:02
Кристина Орбакайте. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Страсти✓ Надежный источник

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