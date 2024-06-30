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Воскресенье 30 июня

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41-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки"

41-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров:

Артистка довольна своим внешним видом.

Подписчики известной ведущей Ксении Бородиной часто пытаются подловить ее на использовании фильтров. Некоторые рассматривают каждое ее фото под микроскопом, пытаясь увидеть, где теледива замазала морщины, а где сделала талию на несколько сантиметров меньше. Однако сама Ксения множество раз заявляла, что гордится своей внешностью и спокойно может сниматься без фильтров и макияжа. 

Так на днях артистка показала свое естественное лицо. Бородина вышла из бани и продемонстрировала, как выглядит без популярных сейчас "улучшателей" внешности. 

"После баньки без фильтров. Как же хорошо. Намыли нас мочалкой из лыка с мылом", – поделилась экс-ведущая "Дома-2". 

Ксения Бородина. Фото: соцсети/@borodylia

Напомним, недавно Ксения Бородина со слезами на глазах сообщила, что вынуждена покинуть своих родных. Звезда на целый месяц уехала в глухую деревню на Алтае, где сейчас проходят съемки популярного телешоу "Последний герой". Артистка снова стала участницей проекта, и из-за этого ей пришлось сменить уютную московскую квартиру на крошечный домик без удобств в лесной глуши. 

Из-за съемок Ксения даже пропустила день рождения старшей дочери. Маруся осталась без мамы в день своего 15-летия. Отец также не приехал на праздник дочери. Девочка получила поздравление по телефону. 

30 июня 2024, 18:00
Ксения Бородина. Фото: соцсети/@borodylia
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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