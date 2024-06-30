41-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки"

Подписчики известной ведущей Ксении Бородиной часто пытаются подловить ее на использовании фильтров. Некоторые рассматривают каждое ее фото под микроскопом, пытаясь увидеть, где теледива замазала морщины, а где сделала талию на несколько сантиметров меньше. Однако сама Ксения множество раз заявляла, что гордится своей внешностью и спокойно может сниматься без фильтров и макияжа.

Так на днях артистка показала свое естественное лицо. Бородина вышла из бани и продемонстрировала, как выглядит без популярных сейчас "улучшателей" внешности.

"После баньки без фильтров. Как же хорошо. Намыли нас мочалкой из лыка с мылом", – поделилась экс-ведущая "Дома-2".





Напомним, недавно Ксения Бородина со слезами на глазах сообщила, что вынуждена покинуть своих родных. Звезда на целый месяц уехала в глухую деревню на Алтае, где сейчас проходят съемки популярного телешоу "Последний герой". Артистка снова стала участницей проекта, и из-за этого ей пришлось сменить уютную московскую квартиру на крошечный домик без удобств в лесной глуши.

Из-за съемок Ксения даже пропустила день рождения старшей дочери. Маруся осталась без мамы в день своего 15-летия. Отец также не приехал на праздник дочери. Девочка получила поздравление по телефону.