В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков

Члены некогда крепкой семьи Пугачевых сегодня разбросаны по разным странам и континентам. Сама Алла Борисовна вместе с пятым супругом и близнецами живет в Израиле. Орбакайте, которая до недавнего времени жила на две страны, теперь окончательно перебралась в США, а ее дочь пошла в Нью-Йоркскую школу. Примеру матери последовал и Никита Пресняков, который недавно даже сменил имя и теперь называет себя Nick Pres (Ник Прес). Правда, внук Пугачевой с Кристиной живут на разных концах страны и, вероятно, тоже практически не видятся.

А вот о среднем сыне Орбакайте уже давно ничего не слышно. Известно, что до 2022 года Дени Байсаров занимался бизнесом и организовывал праздники. Однако два года назад он его закрыл и пропал из публичного пространства. 26-летний внук Пугачевой даже не ведет социальные сети.





На этом фоне начали поговаривать, что стряслась беда, и наследники звездного семейства просто-напросто прекратили общаться. Это могло произойти на фоне политических разногласий, а могло из-за разницы в возрасте. Дело в том, что Никита старше Дени на 7 лет. Соответственно, и интересы у них совершенно разные.

"С такой разницей сложно найти точки соприкосновения. Когда Дени было семь лет, Никите исполнилось уже 14. Для детей это целая пропасть. Когда они выросли, эта пропасть могла сохраниться", – рассуждает журналист Антон Беккужев.

Сама Алла Борисовна бьет тревогу из-за разногласий в семье, ведь она всегда ратовала за то, чтобы родственники держались вместе. Правда, теперь и сама Примадонна мотается по странам в поисках пристанища. По некоторым данным, сейчас певица живет на Кипре, а затем отправится в Юрмалу. С таким количеством переездов артистке явно не до общения с близкими.

Ранее Кристина Орбакайте приезжала в Израиль. На Земле обетованной певица дала четыре концерта. Сообщается, что мужа она оставила в США, а на гастроли приехала с высоким мужчиной, который постоянно прятался от камер. Личность спутника дочери Пугачевой разоблачили.