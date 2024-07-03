У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие

До недавнего времени мало кто знал, что у SHAMAN серьезные проблемы со здоровьем. Недуг появился еще в детстве, и с тех пор он научился с ним жить. Можно сказать, адаптировался. Хотя профессиональная деятельность 32-летнего певца из-за данной проблемы наверняка сопровождается дискомфортом.

В недавней беседе с журналистами Ярослав Дронов сообщил, что его слух не такой острый, как у многих. Виной тому – отит в двух-трехлетнем возрасте. Например, в детстве будущему артисту приходилось часто переспрашивать педагога. Певец признался, что раньше не говорил об этом недуге. Правда, он не объяснил, почему предпочитал скрывать данную информацию.

Вряд ли найдутся люди, которые будут спорить, что проблемы со слухом не является чем-то серьезным. Напротив, этот недуг каждый воспринимал бы как угрозу своей привычной жизни. Например, телеведущий Борис Корчевников, который теряет слух после удаления опухоли мозга, с большим трудом снимает выпуски передач.

Ранее бизнесмен и музыкальный продюсер Владимир Киселев нелестно отозвался о SHAMAN'e. Немного погодя певец отреагировал на критику. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".