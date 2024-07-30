Беда в семье Тарасова: уехавший из России футболист сообщил о происшествии

В настоящий момент Дмитрий Тарасов вместе с женой Анастасией Костенко и детьми проводит время на Мальдивах, снимками откуда делится в популярной социальной сети. Поклонники внимательно следят за публикациями семейства в интернете, наблюдая за счастливыми моментами из жизни звездной четы.

Но не только радостью делятся Тарасов и Костенко. Например, недавно футболист сообщил о неприятном происшествии – его двухлетний сын пострадал во время езды на велосипеде. Нога мальчика, сидящего на багажнике, попала в колесо между спицами, из-за чего он получил серьезную травму. К счастью, обошлось без перелома.

Перед посещением медпункта Дмитрий обратился к поклонникам за советом. Мол, что действительно поможет в этой ситуации. Он перечислил советы родных: Анастасия настаивает на обработке раны хлоргексидином, одна бабушка рекомендует использовать детский крем, а другая – мазь и пластырь.

Напомним, что футболист Дмитрий Тарасов и его бывшая модель Анастасия Костенко – родители двоих сыновей и двух дочерей. Также у спортсмена есть наследница от первого брака – экс-супруги Оксаны Пономаренко. Его второй женой была Ольга Бузова, однако она не подарила супругу ни одного ребенка, хотя он мечтал о большой семье.