Любовник Бузовой выдал постыдную правду об артистке: пьющая и пустая

Ольга Бузова и бизнесмен Денис Лебедев были в отношениях после того, как мужчина победил в проекте "Замуж за Бузову". Однако роман с треском развалился и вылился в громкий скандал: Оля обвинила предпринимателя в том, что тот пиарится на ее имени, а настоящих чувств не питает. Тогда артистка назвала Дениса "чудовищным человеком" и оборвала с ним все связи.

Сам Лебедев признается, что у него остались к бывшей чувства, но только дружеские, и он с удовольствием поддерживал бы с ней связь, даже несмотря на то, что все еще обижен на Бузову. Однако Ольга на звонки не отвечает и знать экс-бойфренда не хочет.





Кроме того, Денис выдал постыдную правду о телеведущей. Он заявил, что Ольга буквально споила его, когда они были в отношениях. По словам мужчины, до этого он вообще не знал вкуса алкоголя, а вот Бузова научила его прикладываться к бутылке каждый день.

"Мы же с ней пили каждый день вино. Она не пьет крепкий алкоголь, не употребляет наркотики, но каждый день мы пили вино", – вспомнил предприниматель.

Лебедев сообщил, что после скандального расставания с певицей больше не встречался. Однако однажды она сама позвонила бывшему избраннику и начала просить у него денег. По словам Дениса, они ей были нужны на жизнь. Экс-бойфренд, конечно, помог звезде.

Бизнесмен подчеркнул, что теперь, когда популярность Бузовой настолько выросла, найти достойного мужа и равного по финансовой состоятельности ей будет сложно. Лебедев заявил, что Ольга – "пустая женщина", которая не поддерживает свою женскую энергию.

Сам Лебедев, впрочем, уже женат и даже успел обзавестись наследницей. Возлюбленную Дениса не смутила скандальная история, которую буквально обсуждала вся общественность.

Ранее стало известно, кто станет отцом ребенка Ольги Бузовой.