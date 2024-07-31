Любовник Бузовой выдал постыдную правду об артистке: пьющая и пустая

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

"Взрослый мужчина, у власти": выяснилось, кто станет отцом ребенка Ольга Бузовой"Взрослый мужчина, у власти": выяснилось, кто станет отцом ребенка Ольга Бузовой Уличенный в измене Ян Абрамов готовится стереть в порошок бывшую жену: Алсу несдобровать!Уличенный в измене Ян Абрамов готовится стереть в порошок бывшую жену: Алсу несдобровать! Горю Ларисы Долиной сочувствует вся страна: артистка оказалась в незавидной ситуацииГорю Ларисы Долиной сочувствует вся страна: артистка оказалась в незавидной ситуации Лишившаяся детей Муцениеце не может сдержать эмоции: кричит во всеуслышание Лишившаяся детей Муцениеце не может сдержать эмоции: кричит во всеуслышание

Лента новостей

Среда 31 июля

15:04Модные стрижки на среднюю длину волос 2024 года: обзор актуальных трендов причесок 15:00Раздосадованная из-за санкций Долина рвется в Европу: "У меня там чудненькая квартирка" 13:00Беглые актеры больше не хотят знать некогда великую Пугачеву: презрительно прошли мимо 11:00Галкин* унизил Киркорова на глазах у жены: Пугачева обомлела от такой ревности 08:57Любовник Бузовой выдал постыдную правду об артистке: пьющая и пустая 04:00Слабость и головная боль: синоптик Леус рассказал, когда Землю накроет сильнейшая магнитная буря 01:00Раз и на всегда: несколько простых способов отучить кошку драть диван 22:00Беда в семье Тарасова: уехавший из России футболист сообщил о происшествии 20:00Маньяк напал на Ларису Долину - приставил нож к горлу 16:30Влюблена без памяти: счастливая Бородина познакомила с дочерьми молодого бойфренда 15:56Как заготовить виноградные листья на зиму для долмы 14:30Признается в любви и обнимает за плечо: Пугачева появилась в театре без мужа с молодым актером 13:30Бежавший Галкин* просится обратно: обратился в суд и уже пакует чемоданы 11:30"Верните жену в семью!": молчавший о Решетовой Тимати ввязался в скандальный развод 10:30Муж-изменщик отнял у Нюши дочь и двухлетнего сына: певица не стала бороться за детей 08:40Столько наговорила, а ей все нипочем: стало известно, почему Пугачеву не признают иноагентом 04:00Съел и похудел: добавьте эти продукты в рацион, и вес поползет вниз 01:00Широко раскинув ноги: Водонаева в прозрачном белье снялась в пикантной фотосессии 22:13Едва сдерживающая слезы Виктория Боня сообщила о болезни: Что делать? 21:50Сабельник болотный: лечебные свойства и противопоказания к применению 20:00"Больше не могу": похудевший Галустян взвыл от боли 18:00Глюкоза публично вывела Фадеева на чистую воду: рассказала о подлом поступке продюсера 16:30Восхищенная открытием Олимпиады в Париже Собчак получила по заслугам: "Мне понравилось" 14:30Убежавший в ночи в США внук Пугачевой тайно вернулся в Россию: деньги закончились? 13:30Начала мстить за поддержку Абрамова? Алсу публично припомнила Киркорову его позор 11:30Лепс забрал свою 18-летнюю невесту у родителей и увез подальше: живут вместе? 10:50Избитая до полусмерти Асмус заговорила о насилии в семье: нет сил больше молчать 08:42Появившаяся на людях Пугачева вызвала негодование: и не стыдно? 02:00Уборка в стиле ретро: чем хозяйки пользовались до появления бытовых средств 19:00Исповедь без ошибок: как правильно называть свои грехи 18:00Четыре постыдных факта о Филиппе Киркорове, которые мало кому известны 12:00Снижение стресса и тревоги: йогатерапия как инструмент для улучшения эмоционального здоровья 06:00Как скрыть выпирающий живот летом: 3 лайфхака, которые помогут выглядеть стильно 22:00В кругу семьи: 5 книг про выстраивание теплых взаимоотношений с родственниками 21:39Современные обои для гостиной 2024: тренды и идеи дизайна 18:35Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус 16:00Звезды предупреждают: названы три знака зодиака, которых накажет жизнь в последний месяц лета 10:00Повод насторожиться: врач назвал самые распространенные симптомы, указывающие на рак 04:003 важных правила ухода за волосами летом: защитите локоны от солнца и морской воды 01:00Разомлевшая Пересильд в бане разделась перед камерой: скинула все лишнее 22:00Затравленная за связь с мужем Алсу Решетова сообщила о расставании с любимым: "До слез" 20:00Назло одинокой Агате: новая жена Прилучного показала семейную идиллию с детьми Муцениеце 18:00Ребенок остался сиротой: в блоге Кудрявцевой появилось сообщение о смертельной аварии 16:00Суд длился семь минут: вот на что пошел Абрамов, чтобы не терять имущество при разводе 15:32Колит кишечника: симптомы и методы лечения 14:00Отец Камилы Валиевой решил нажиться на славе дочери: объявился спустя 10 лет 12:00Сбежавшего в Америку внука Пугачевой разыскивают в России: пришло время платить 11:33Горю Ларисы Долиной сочувствует вся страна: артистка оказалась в незавидной ситуации 04:00Дезодорант и тушь для ресниц: врач перечислил косметику, вызывающую рак 01:00Прелюдия, гарантирующая страстный секс: несколько приемов, от которых мужчина сойдет с ума
1370
800
true

Любовник Бузовой выдал постыдную правду об артистке: пьющая и пустая

Любовник Бузовой выдал постыдную правду об артистке: пьющая и пустая

Бизнесмен разоткровенничался в интервью и подставил певицы.

Ольга Бузова и бизнесмен Денис Лебедев были в отношениях после того, как мужчина победил в проекте "Замуж за Бузову". Однако роман с треском развалился и вылился в громкий скандал: Оля обвинила предпринимателя в том, что тот пиарится на ее имени, а настоящих чувств не питает. Тогда артистка назвала Дениса "чудовищным человеком" и оборвала с ним все связи.

Сам Лебедев признается, что у него остались к бывшей чувства, но только дружеские, и он с удовольствием поддерживал бы с ней связь, даже несмотря на то, что все еще обижен на Бузову. Однако Ольга на звонки не отвечает и знать экс-бойфренда не хочет.

Денис Лебедев. Фото: скриншот YouTube /@propusk_media

Кроме того, Денис выдал постыдную правду о телеведущей. Он заявил, что Ольга буквально споила его, когда они были в отношениях. По словам мужчины, до этого он вообще не знал вкуса алкоголя, а вот Бузова научила его прикладываться к бутылке каждый день.

"Мы же с ней пили каждый день вино. Она не пьет крепкий алкоголь, не употребляет наркотики, но каждый день мы пили вино", – вспомнил предприниматель.

Лебедев сообщил, что после скандального расставания с певицей больше не встречался. Однако однажды она сама позвонила бывшему избраннику и начала просить у него денег. По словам Дениса, они ей были нужны на жизнь. Экс-бойфренд, конечно, помог звезде.

Бизнесмен подчеркнул, что теперь, когда популярность Бузовой настолько выросла, найти достойного мужа и равного по финансовой состоятельности ей будет сложно. Лебедев заявил, что Ольга – "пустая женщина", которая не поддерживает свою женскую энергию.

Сам Лебедев, впрочем, уже женат и даже успел обзавестись наследницей. Возлюбленную Дениса не смутила скандальная история, которую буквально обсуждала вся общественность.

Ранее стало известно, кто станет отцом ребенка Ольги Бузовой.

31 июля 2024, 08:57
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
YouTube✓ Надежный источник

Раздосадованная из-за санкций Долина рвется в Европу: "У меня там чудненькая квартирка"

Раздосадованная из-за санкций Долина рвется в Европу: "У меня там чудненькая квартирка"
Артистка заявила, что очень скучает по Латвии.

Беглые актеры больше не хотят знать некогда великую Пугачеву: презрительно прошли мимо

Беглые актеры больше не хотят знать некогда великую Пугачеву: презрительно прошли мимо
Коллеги, сбежавшие из России вместе с Примадонной, не хотят с ней общаться.

Галкин* унизил Киркорова на глазах у жены: Пугачева обомлела от такой ревности

Галкин* унизил Киркорова на глазах у жены: Пугачева обомлела от такой ревности
Артист с удовольствие полил грязью экс-супруга Примадонны.

Беда в семье Тарасова: уехавший из России футболист сообщил о происшествии

Беда в семье Тарасова: уехавший из России футболист сообщил о происшествии
Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что случилось с его ребенком.

Маньяк напал на Ларису Долину - приставил нож к горлу

Маньяк напал на Ларису Долину - приставил нож к горлу
Народная артистка России Лариса Долина рассказала, как едва не лишилась жизни.

Влюблена без памяти: счастливая Бородина познакомила с дочерьми молодого бойфренда

Влюблена без памяти: счастливая Бородина познакомила с дочерьми молодого бойфренда
Ксения больше не скрывает своего спутника.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева