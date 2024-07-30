Маньяк напал на Ларису Долину - приставил нож к горлу

В недавнем интервью 68-летняя Лариса Долина поделилась парой пугающих историй из своей жизни. Артистка вспомнила о нападениях незнакомцев, которые хотели причинить ей вред. По словам певицы, и в первом, и во втором случаях, которые произошли в подъезде, ее спал громкий голос.

По словам Ларисы Долиной, в первый раз на нее напал мужчина между первым и вторым этажом. Тот хотел изнасиловать артистку и уже начал срывать с нее одежду. Однако певица стала вопить, из-за чего открылась дверь соседей. Испуганный злоумышленник в миг убежал.

Во второй раз Долина едва не лишилась жизни. На певицу напал маньяк с холодным оружием. По словам артистки, мужчина приставил к ее горлу нож. Напуганная до смерти Лариса Александровна снова начала громко звать на помощь соседей, и те откликнулись.

В ходе интервью Лариса Долина объяснила, почему после выступлений в ресторане добиралась до дома одна. Артистка рассказала, что члены коллектива, несмотря на просьбы, отказывались сопровождать ее, так как до дома было не так уж и далеко. Да и в районе якобы все знали певицу, а значит, мало кто мог бы причинить ей вред.