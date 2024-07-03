Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич

Известная актриса Анна Хилькевич скоро станет мамой в третий раз. Известно, что звезда "Универа" ждет девочку. Между тем старшая дочь актрисы Ариана в этом году уже пойдет в первый класс, а через три года за школьную парту сядет и младшая – Мария. Знаменитость сообщила, что ее девочки поступят в частное образовательное учреждение.

Как расскащзала сама Анна, будущая школа находится в одном из районов Москвы. Это роскошное заведение, которое имеет несколько бассейнов и собственный лес площадью более 10 гектаров, где гуляют дети. Стоимость одного года в таком учреждении- 1 880 000 рублей. Вторая дочь Хилькевич будет посещать детский сад при школе, который обойдется актрисе в сумму 1 255 000 рублей. Кроме того, за поступление каждой девочки нужно будет отдать еще порядка 300 000 рублей. В общей сложности ежегодно артистка будет платить порядка 3 650 000 рублей.

Сама Анна, кажется, настроена решительно и уже встретилась с руководством школы. Актриса поделилась, что приятно удивлена уровнем образования и объемом знаний, который получают воспитанники.

"У меня суперские впечатления. Здесь прекрасное образование, выпускники этой школы поступают в лучшие вузы", – порадовалась звезда.

Ранее звезда "Универа" рассказала, что сменила имя дочери из-за первой буквы. По словам актрисы, все имена в их семье начинаются на "А". При этом младшая выделяется на этом фоне. Женский журнал "Клео.ру" рассказал, как теперь будут звать девочку.