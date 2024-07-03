Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ВодолейГороскоп на июль 2024 года для женщины-Водолей Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 года Гороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 года Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ЛевГороскоп на июль 2024 года для женщины-Лев

Лента новостей

Среда 3 июля

06:35Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич 03:12Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен 02:13Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать 00:06Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда 22:00Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности 21:11Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу 20:00Жена обвиненного в изменах Галустяна прервала молчание 19:05Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года! 18:31Гороскоп для женщины Телец на сентябрь 2024 года 18:00Новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ: как жалко Аню 16:00Егор Крид разоткровенничался о связи с Алиной Загитовой: уже познакомил с родителями 14:00Ольгу Орлову считают причастной к смерти Заворотнюк: теперь будет суд 12:00"Может не выдержать": появились неутешительные новости о состоянии Кушанашвили 10:44Абрамов изменял Алсу не только с Решетовой: Боня не смогла смолчать 06:15Муж гонит набравшую вес Борщеву в спортзал 04:43Предательство Бена Аффлека выбило Лопес из колеи: на нее больно смотреть 01:40Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть 22:00Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" 21:00Раскаявшийся Никита Кологривый поплатился за пьяный дебош 20:00Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили 19:20"Мои мучения": беременная Погребняк взвыла от невыносимой боли 18:51Как получить заем онлайн 18:0023-летняя жена Саши Петрова принимает поздравления: "Беременна" 16:00Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод? 14:00Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан" 12:00Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину? 10:40Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место 04:00При раке кишечника ничего не болит: врач назвал симптомы, указывающие на онкологию 23:12Удаление клеща дома: что нужно знать и как правильно действовать 18:0041-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки" 17:47Как избавиться от муравьев на огороде 15:55Как приготовить оладьи из кабачков: быстро и вкусно 12:50Как улучшить состояние кожи: эффективные советы и рекомендации по уходу 12:00Названы неожиданные причины поплывшего овала лица: вот что делать, чтобы избежать этого 06:14Парение в жару: плюсы и минусы 00:04Топ-5 способов восстановления после тренировок 21:40Как быстро снять флюс в домашних условиях: проверенные методы и рекомендации 18:00Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии 17:32Как выйти из запоя в домашних условиях 15:41Тренды моды для полных женщин на лето 2024 13:00Отдых с детьми: как его спланировать, чтобы получить незабываемые впечатления 09:23Почему современные отношения часто заканчиваются разводом: мнение психолога 04:00В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек 03:09Какой будет курс доллара в августе 2024 года 01:00Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть 22:00SHAMAN раскрыл горькую правду о семье: "Бьет по мужскому самолюбию" 20:00Паша Воля поблагодарил жену за все: "Тебя нет рядом" 18:00Уже написал завещание: вот что происходит с Топаловым после операции у онколога 16:00"Затравленная" со всех сторон Решетова не выдержала давления: решилась на отчаянный шаг 14:00Развлекавшийся в бане с Волочковой Шаляпин оказался не готов к ее беременности: "В детдом!"
1370
800
true

Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич

Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич

Актриса присмотрела для наследниц частное заведение.

Известная актриса Анна Хилькевич скоро станет мамой в третий раз. Известно, что звезда "Универа" ждет девочку. Между тем старшая дочь актрисы Ариана в этом году уже пойдет в первый класс, а через три года за школьную парту сядет и младшая – Мария. Знаменитость сообщила, что ее девочки поступят в частное образовательное учреждение.

Как расскащзала сама Анна, будущая школа находится в одном из районов Москвы. Это роскошное заведение, которое имеет несколько бассейнов и собственный лес площадью более 10 гектаров, где гуляют дети. Стоимость одного года в таком учреждении-  1 880 000 рублей. Вторая дочь Хилькевич будет посещать детский сад при школе, который обойдется актрисе в сумму 1 255 000 рублей. Кроме того, за поступление каждой девочки нужно будет отдать еще порядка 300 000 рублей. В общей сложности ежегодно артистка будет платить порядка 3 650 000 рублей. 

Сама Анна, кажется, настроена решительно и уже встретилась с руководством школы. Актриса поделилась, что приятно удивлена уровнем образования и объемом знаний, который получают воспитанники.

"У меня суперские впечатления. Здесь прекрасное образование, выпускники этой школы поступают в лучшие вузы", – порадовалась звезда.

Ранее звезда "Универа" рассказала, что сменила имя дочери из-за первой буквы. По словам актрисы, все имена в их семье начинаются на "А". При этом младшая выделяется на этом фоне. Женский журнал "Клео.ру" рассказал, как теперь будут звать девочку.

3 июля 2024, 06:35
Анна Хилькевич. Фото: соцсети/@annakhilkevich
Редакция
Telegram ✓ Надежный источник

Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен

Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен
Комик невероятно похудел.

Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности

Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности
Супруги рассказали, что о грядущих переменах в семье.

Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу

Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу
Модель Анастасия Решетова не выдержала потока критики.

Жена обвиненного в изменах Галустяна прервала молчание

Жена обвиненного в изменах Галустяна прервала молчание
Недавно появились слухи о том, что шоумен не верен супруге.

Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года!

Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года!
Певец Сергей Лазарев рассвирепел из-за вранья о нем.

Новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ: как жалко Аню

Новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ: как жалко Аню
Коллеги переживают за певицу.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева