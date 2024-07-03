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Среда 3 июля

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Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен

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Комик невероятно похудел.

Известного комика Михаила Галустяна все знали как упитанного мужчину с потрясающим чувством юмора. Внешний вид артиста был частью его имиджа. Шоумен весил 80 килограммов при своем росте 163 сантиметра. Однако последнее фото в блоге артиста показало поклонникам, что Михаил уже не тот. 

Стало известно, что недавно актер решил взяться за свое здоровье и привести себя в форму. Он отказался от мучного, жирное мясо заменил на куриную грудку. Ужинать Галстян садился до 18:00. Кроме того Михаил стал завсегдатаем спортивного зала , а также увлекся танцами, каскадерскими трюками, плаваньем, боксом и теннисом. Результат, впрочем, не заставил себя ждать. Последнее фото Галустяна буквально шокировало поклонников. 

"А кто… А кто это с тобой сделал?", "Вот это форма",  "Вот умничка! Из пухлячка превратился в супер-мачо!" – порадовались за юмориста фанаты. 

Михаил Галустян. Фото: соцсети/@m_galustyan

Впрочем, были и те, кто начал переживать за Михаила. Одни посчитали, что он прибег к помощи популярного препарата для больных диабетом, на котором сейчас худеют многие звезды. Другие испугались, что Галустян заболел. 

Ранее стало известно, что благодаря лекарству для диабетиков, похудела известная певица Анна Семенович. Теперь артистка с удовольствием делится снимками даже в откровенных нарядах, а поклонники перестали ее узнавать. 

3 июля 2024, 03:12
Михаил Галустян. Фото: соцсети/@m_galustyan
Редакция
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