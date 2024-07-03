Отчаявшаяся родить молодому мужу Буланова решилась на крайние меры: "Чужих детей не бывает"

Известная певица Татьяна Буланова вышла замуж за теннисиста Валерия Руднева. Многие пророчат этой паре скорый распад из-за 19-летней разницы в возрасте. Однако сами супруги, вопреки всему хейту, счастливы вместе и даже планируют детей. Сама Татьяна признается, что мечтает в третий раз стать мамой и подарить 36-летнему супругу наследника.

Буланова, впрочем, воспитала двух детей от предыдущих союзов. Сейчас сыновья певицы уже взрослые. Исполнительница хита "Мой ненаглядный" признается, что в 55 лет ей может быть трудно зачать и выносить малыша самостоятельно, поэтому она была готова прибегнуть к помощи суррогатной матери. Однако сейчас планы супругов изменились, и они рассматривают вариант с усыновлением.

"Для меня тоже нет особой разницы, я родила ребенка или другая женщина, – чужих детей, как говорится, не бывает", – поделилась планами певица.

Татьяна рассказала, что такой способ пополнения в семье предложил именно супруг. Однако артистка пока обдумывает вариант, так как это очень важный шаг. Сама Буланова надеется родить генетически родного малыша Рудневу, так как у бизнесмена пока еще нет своих детей.

Ранее вышедшая за молодого бизнесмена Буланова заявила об измене в семье. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".