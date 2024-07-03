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Среда 3 июля

16:30"Я влюбилась": родившая без мужа сестра Фриске сообщила о переменах в жизни 14:30Отчаявшаяся родить молодому мужу Буланова решилась на крайние меры: "Чужих детей не бывает" 13:30Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу 12:30Законная жена любовника Семенович в слезах обратилась к народу: "Отберет у меня сына" 10:30Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора? 08:53В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков 06:35Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич 03:12Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен 02:13Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать 00:06Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда 22:00Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности 21:11Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу 20:00Жена обвиненного в изменах Галустяна прервала молчание 19:05Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года! 18:31Гороскоп для женщины Телец на сентябрь 2024 года 18:00Новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ: как жалко Аню 16:00Егор Крид разоткровенничался о связи с Алиной Загитовой: уже познакомил с родителями 14:00Ольгу Орлову считают причастной к смерти Заворотнюк: теперь будет суд 12:00"Может не выдержать": появились неутешительные новости о состоянии Кушанашвили 10:44Абрамов изменял Алсу не только с Решетовой: Боня не смогла смолчать 06:15Муж гонит набравшую вес Борщеву в спортзал 04:43Предательство Бена Аффлека выбило Лопес из колеи: на нее больно смотреть 01:40Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть 22:00Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" 21:00Раскаявшийся Никита Кологривый поплатился за пьяный дебош 20:00Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили 19:20"Мои мучения": беременная Погребняк взвыла от невыносимой боли 18:51Как получить заем онлайн 18:0023-летняя жена Саши Петрова принимает поздравления: "Беременна" 16:00Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод? 14:00Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан" 12:00Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину? 10:40Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место 04:00При раке кишечника ничего не болит: врач назвал симптомы, указывающие на онкологию 23:12Удаление клеща дома: что нужно знать и как правильно действовать 18:0041-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки" 17:47Как избавиться от муравьев на огороде 15:55Как приготовить оладьи из кабачков: быстро и вкусно 12:50Как улучшить состояние кожи: эффективные советы и рекомендации по уходу 12:00Названы неожиданные причины поплывшего овала лица: вот что делать, чтобы избежать этого 06:14Парение в жару: плюсы и минусы 00:04Топ-5 способов восстановления после тренировок 21:40Как быстро снять флюс в домашних условиях: проверенные методы и рекомендации 18:00Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии 17:32Как выйти из запоя в домашних условиях 15:41Тренды моды для полных женщин на лето 2024 13:00Отдых с детьми: как его спланировать, чтобы получить незабываемые впечатления 09:23Почему современные отношения часто заканчиваются разводом: мнение психолога 04:00В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек 03:09Какой будет курс доллара в августе 2024 года
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"Я влюбилась": родившая без мужа сестра Фриске сообщила о переменах в жизни

Родственница певицы принимает поздравления.

Сестра известной певицы Жанны Фриске впервые стала мамой в 2022 году. Девочку Наталья родила с помощью процедуры ЭКО и на тот момент уже была в разводе. Зачать ребенка девушка пыталась и в браке с Сергеем Вшивковым, однако врачи сообщили, что у них генетическая несовместимость. Именно это и стало причиной разногласий в семье, и пара рассталась. 

Сейчас Наталья самостоятельно воспитывает дочь и радуется, что ее давняя мечта стать мамой наконец-то сбылась. Помимо этого, сестра артистки успевает заниматься карьерой и ездить на гастроли. А вот на личную жизнь и себя времени практически не остается, жаловалась Фриске-младшая. Впрочем, недавно певица пересмотрела свой график и выкроила немного времени для занятий спортом. Наталья решила заниматься бачатой. 

"Второе индивидуальное занятие. Мне уже стало нравиться, начала потихоньку понимать. Я влюбилась в этот танец. Все, точно, к следующему лету хочу уже хорошо танцевать, чтобы было не стыдно ездить в Парк Горького и танцевать там на набережной", – сообщила о переменах в жизни родственница артистки. 

Наталья Фриске с тренером по танцам. Фото: соцсети/@friske_natalia

Поклонники Фриске поспешили ее поддержать и отметили, что у Натальи уже хорошо получается. Сама экс-солистка группы "Блестящие" отметила, что настроена решительно и хочет освоить танец в совершенстве. 

Ранее отец Фриске сделал громкое заявление о Шепелеве. 

3 июля 2024, 16:30
Наталья Фриске. Фото: соцсети/@friske_natalia
Елизавета Федорова
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