"Я влюбилась": родившая без мужа сестра Фриске сообщила о переменах в жизни

Сестра известной певицы Жанны Фриске впервые стала мамой в 2022 году. Девочку Наталья родила с помощью процедуры ЭКО и на тот момент уже была в разводе. Зачать ребенка девушка пыталась и в браке с Сергеем Вшивковым, однако врачи сообщили, что у них генетическая несовместимость. Именно это и стало причиной разногласий в семье, и пара рассталась.

Сейчас Наталья самостоятельно воспитывает дочь и радуется, что ее давняя мечта стать мамой наконец-то сбылась. Помимо этого, сестра артистки успевает заниматься карьерой и ездить на гастроли. А вот на личную жизнь и себя времени практически не остается, жаловалась Фриске-младшая. Впрочем, недавно певица пересмотрела свой график и выкроила немного времени для занятий спортом. Наталья решила заниматься бачатой.

"Второе индивидуальное занятие. Мне уже стало нравиться, начала потихоньку понимать. Я влюбилась в этот танец. Все, точно, к следующему лету хочу уже хорошо танцевать, чтобы было не стыдно ездить в Парк Горького и танцевать там на набережной", – сообщила о переменах в жизни родственница артистки.





Поклонники Фриске поспешили ее поддержать и отметили, что у Натальи уже хорошо получается. Сама экс-солистка группы "Блестящие" отметила, что настроена решительно и хочет освоить танец в совершенстве.

Ранее отец Фриске сделал громкое заявление о Шепелеве.