Вышедшая за молодого бизнесмена Буланова заявила об измене в семье: "Пошлость, дешевка"

Татьяна Буланова вышла замуж за 36-летнего бизнесмена Валерия Руднего прошлым летом. Артистка снова облачилась в роскошное белое платье, и пара с размахом отметила свадьбу. Многие уверены, что этот брак скоро развалится из-за разницы почти в 20 лет. Сама же артистка заявляла, что собирается подарить своему избраннику ребенка.

Впрочем, недавно артистка заговорила об изменах. Она вспомнила неприятную ситуацию, в которой оказалась, когда была замужем за первым мужем Николаем Тегриным. Именно он продюсировал Татьяну как певицу, и в какой-то степени именно ему она обязана популярностью. Однако Буланова встретила своего второго супруга Владислава Родимова и чуть было не изменила мужу. Она влюбилась в спортсмена, но вовремя решила во всем признаться.

"Когда я встретила Влада, то сразу призналась во всем мужу. Было тяжело и мне, и ему, но любовный треугольник для меня неприемлем. Это пошлость, дешевка", – эмоционально высказалась артистка.

Буланова заявила, что не жалеет, что развелась с первым супругом. Однако она до сих пор переживает из-за того, что могла причинить ему боль. Татьяна также заявила, что и брак с Родимовым у нее не сложился. Говорить об этом исполнительница отказалась, лишь отметив, что "долго терпела".

Ранее стало известно, что нынешний муж Булановой тонет в долгах. Бизнесмен задолжал крупную сумму в миллионы рублей налоговой и кредитным организациям. Однако Татьяну проблемы супруга, судя по всему, не касаются, и она делает себе роскошные подарки.