Названо новое место работы экономящей на одежде Брежневой: больше не поет

Известная исполнительница Вера Брежнева покинула Россию два года назад. Сейчас артистка пытается покорить своим талантом зарубежного зрителя, однако дела, вероятно, идут не очень. В последнее время артистка все чаще появляется в старой одежде и делится снимками из примерочных недорогих магазинов. А недавно стало известно, что уставшая от безденежья экс-солистка "ВИАгры" и вовсе решила попытать удачу в других сферах. Теперь Вера запускает марафоны для женщин, доступ к которым продает за 100 долларов.

Впрочем, это уже не первый подобный опыт Брежневой. Сразу после отъезда из страны она тоже объявляла продажу марафона. На своем авторском курсе исполнительница хита "Любовь спасет мир" обещала научить женщин отстаивать свои личные границы, уверенно говорить "нет" и ценить себя. Правда, первый марафон стоил в два раза дороже. Очевидно, желающих учиться у Веры было немного, поэтому певица снизила цену.





В этот раз артистка решила выбрать более востребованную тему. Купившим ее курс она расскажет о женственности, внутренней энергии, красоте и отношениях с мужчиной. Звезда даже обещала поделиться с ученицами личным опытом, лишь бы курсы покупали.

Напомним, после отъезда из России рухнула не только карьера Веры Брежневой, но и личная жизнь. В прошлом году она подтвердила, что развелась с Константином Меладзе.

Ранее Сергей Светлаков сделал откровенное признание о романе с Брежневой. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".