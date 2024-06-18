Отец Жанны Фриске сделал громкое заявление о Шепелеве: дальше только тюрьма

Скандал между отцом Жанны Фриске и ее супругом Дмитрием Шепелевым длится уже много лет и, оказалось, только набирает обороты. По словам Владимира Фриске, раньше он старался найти общий язык с зятем и подстроиться, теперь же даже не пытается с ним связываться. Родные певицы считают, что добиваться от телеведущего возможности увидеться с сыном певицы бесполезно, и они дождутся, когда мальчик повзрослеет.

Владимир Борисович рассказал, что выходить на контакт с Шепелевым не станет из-за страха не сдержаться. А дальше только тюрьма, чего не хотелось бы "на старость лет", отмечает родитель исполнительницы. По словам Фриске, внука с малых лет настраивают против родственников мамы. Шепелев внушает Платону, что они украли у него деньги и дом. Кроме того, телеведущий рассказал сыну, что его бабушка умерла, хотя это не так.

"Вот после такого, я думаю, я не смогу сам пойти навстречу и взять на себя инициативу. Боюсь, что не смогу сдержаться и попаду в тюрьму", – высказался отец певицы.

Владимир Борисович надеется, что, повзрослев, внук захочет общаться с ними, несмотря на то, что внушает ему отец сейчас. Однако дедушка понимает, что ситуация может быть иной, и с Платоном, возможно, он никогда не найдет общий язык.

Ранее сообщалось, что дикие условия жизни сына Фриске шокировали общественность. Многие считают, что мама такого не допустила бы.