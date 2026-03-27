Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер впервые станет отцом

Звезда франшизы "Сумерки" Тейлор Лотнер и его супруга Тейлор Доум объявили о скором пополнении в семье. Пара поделилась новостью в соцсетях, опубликовав серию снимков с УЗИ.

"Что может быть лучше двух Тейлор Лотнеров?" – написали будущие родители, пошутив, что они полные тезки после того, как супруга после брака взяла фамилию мужа.





Отношения пары начались в 2018 году, а спустя несколько лет они оформили брак. До встречи с Доум актеру приписывали романы с рядом известных девушек, включая Кристен Стюарт, Тейлор Свифт и Селену Гомес, однако именно этот союз стал для него первым по-настоящему стабильным.

Поклонники отмечают, что Доум с самого начала держалась в стороне от медиаиндустрии – она работала медсестрой и не стремилась к публичности, что только усилило интерес к их истории.