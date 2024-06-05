Экстремально похудевшую Семенович не узнают поклонники: борется с тяжелым недугом

Фигура Анны Семенович не раз становилась объектом обсуждений и даже критики. Певицу часто осуждают за полноту и слишком объемную грудь. И если с бюстом она ничего не может поделать из-за редкого заболевания – гигантомастии, то про лишний вес рассказала открыто. Оказалось, что экс-солистке группы "Блестящие" диагностировали инсулинорезистентность из-за которой у нее долгое время были проблемы похудением.

Впрочем, после посещения врача ситуация кардинально изменилась. Семенович начала стремительно сбрасывать вес и стройнеть. Недавно 44-летняя артистка уехала отдыхать в Турцию и показала свою фигуру во всей красе. Экстремально похудевшую Анну даже не сразу узнали поклонники.

"Смотришь и только радость за вас. Очень приятная девушка", "Какая красота. Отличного вам отдыха. Кто бы что ни говорил, вы мне нравитесь, шикарная", – написали фолловеры.





Сама Семенович не скрывает: избавляться от лишних килограммов ей помогает российский аналог нашумевшего препарата, на котором худеют все звезды. Однако важно, чтобы его выписывал именно доктор, отмечает исполнительница хита "Гладиолусы". Помимо этого, певица старается правильно питаться и заниматься спортом.

Ранее Семенович вышла на связь в дыхательной маске и сообщила, что едва не скончалась из-за самолечения.