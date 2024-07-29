Глюкоза публично вывела Фадеева на чистую воду: рассказала о подлом поступке продюсера

Совсем недавно продюсер Максим Фадеев заявил, что планирует через суд лишить песен и сценического имени певицу Наталью Ионову, которая известна многим как Глюкоза. Об этом он сообщил после недавнего провального концерта, на котором артистка страшно оконфузилась. Сама же певица отмечает, что бывший наставник и до этого пытался испортить ее карьеру.

По словам Ионовой, она купила у Фадеева права на песни и псевдоним еще 17 лет назад. Тогда был подписан договор, который дает Наталье право исполнять композиции и называть себя Глюкозой бессрочно. За это артистка заплатила шоумену 600 000 долларов (порядка 52 миллионов рублей по нынешнему курсу). Однако практически сразу закон об авторских правах изменился, и появилась "лазейка", которой воспользовался Фадеев, чтобы забрать проданные песни обратно.

"Он начал регулярно пользоваться коллизией нового закона и нашего договора, чтобы пытаться блокировать мои выступления на телевидении", – пожаловалась певица.

Глюкоза рассказала, что в прошлом году продюсер требовал, чтобы артистка платила ему четверть своих доходов. Но Ионова отказала Фадееву, и тот решил действовать агрессивно – оставил бывшую подопечную без выступлений на телевидении.

Напомним, недавно Глюкоза оскандалилась, выйдя на сцену в неадекватном состоянии. Многие обвинили артистку в злоупотреблении алкоголем, а некоторые заподозрили, что Ионова употребляла что-то запрещенное. Сама же исполнительница хита "Невеста" заявила, что сейчас переживает непростые времена из-за смерти любимой бабушки. На этом фоне у нее появилась депрессия, и ей выписали антидепрессанты, которые и стали причиной странного поведения на концерте.

Ранее сообщалось, что опозорившаяся Глюкоза отменила все концерты в России и покинула страну.