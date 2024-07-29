Глюкоза публично вывела Фадеева на чистую воду: рассказала о подлом поступке продюсера

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Вскрылись неожиданные детали произошедшего на концерте Глюкозы: "Плеснули без согласия в бокал"Вскрылись неожиданные детали произошедшего на концерте Глюкозы: "Плеснули без согласия в бокал" Уличенный в измене Ян Абрамов готовится стереть в порошок бывшую жену: Алсу несдобровать!Уличенный в измене Ян Абрамов готовится стереть в порошок бывшую жену: Алсу несдобровать! Счастливая Бузова вышла на связь из загса и удивила поклонников: сказала "Да"Счастливая Бузова вышла на связь из загса и удивила поклонников: сказала "Да" Семья Пугачевой сделала заявление о подлом поступке певицы: наплевала на святоеСемья Пугачевой сделала заявление о подлом поступке певицы: наплевала на святое

Лента новостей

Вторник 30 июля

04:00Съел и похудел: добавьте эти продукты в рацион, и вес поползет вниз 01:00Широко раскинув ноги: Водонаева в прозрачном белье снялась в пикантной фотосессии 22:13Едва сдерживающая слезы Виктория Боня сообщила о болезни: Что делать? 21:50Сабельник болотный: лечебные свойства и противопоказания к применению 20:00"Больше не могу": похудевший Галустян взвыл от боли 18:00Глюкоза публично вывела Фадеева на чистую воду: рассказала о подлом поступке продюсера 16:30Восхищенная открытием Олимпиады в Париже Собчак получила по заслугам: "Мне понравилось" 14:30Убежавший в ночи в США внук Пугачевой тайно вернулся в Россию: деньги закончились? 13:30Начала мстить за поддержку Абрамова? Алсу публично припомнила Киркорову его позор 11:30Лепс забрал свою 18-летнюю невесту у родителей и увез подальше: живут вместе? 10:50Избитая до полусмерти Асмус заговорила о насилии в семье: нет сил больше молчать 08:42Появившаяся на людях Пугачева вызвала негодование: и не стыдно? 02:00Уборка в стиле ретро: чем хозяйки пользовались до появления бытовых средств 19:00Исповедь без ошибок: как правильно называть свои грехи 18:00Четыре постыдных факта о Филиппе Киркорове, которые мало кому известны 12:00Снижение стресса и тревоги: йогатерапия как инструмент для улучшения эмоционального здоровья 06:00Как скрыть выпирающий живот летом: 3 лайфхака, которые помогут выглядеть стильно 22:00В кругу семьи: 5 книг про выстраивание теплых взаимоотношений с родственниками 21:39Современные обои для гостиной 2024: тренды и идеи дизайна 18:35Вкусные салаты из кальмаров: рецепты на любой вкус 16:00Звезды предупреждают: названы три знака зодиака, которых накажет жизнь в последний месяц лета 10:00Повод насторожиться: врач назвал самые распространенные симптомы, указывающие на рак 04:003 важных правила ухода за волосами летом: защитите локоны от солнца и морской воды 01:00Разомлевшая Пересильд в бане разделась перед камерой: скинула все лишнее 22:00Затравленная за связь с мужем Алсу Решетова сообщила о расставании с любимым: "До слез" 20:00Назло одинокой Агате: новая жена Прилучного показала семейную идиллию с детьми Муцениеце 18:00Ребенок остался сиротой: в блоге Кудрявцевой появилось сообщение о смертельной аварии 16:00Суд длился семь минут: вот на что пошел Абрамов, чтобы не терять имущество при разводе 15:32Колит кишечника: симптомы и методы лечения 14:00Отец Камилы Валиевой решил нажиться на славе дочери: объявился спустя 10 лет 12:00Сбежавшего в Америку внука Пугачевой разыскивают в России: пришло время платить 11:33Горю Ларисы Долиной сочувствует вся страна: артистка оказалась в незавидной ситуации 04:00Дезодорант и тушь для ресниц: врач перечислил косметику, вызывающую рак 01:00Прелюдия, гарантирующая страстный секс: несколько приемов, от которых мужчина сойдет с ума 23:52Лунный календарь рыболова на сентябрь 2024 22:0018-летняя дочь Волочковой меняет парней, как перчатки: пошла по стопам скандальной матери 20:00Натерпевшийся с Асмус Харламов приставил охрану к новой жене: теперь не загуляет 18:00Опозорившаяся Глюкоза отменила концерты в России и уехала за границу: не справилась с травлей 15:00Лишившаяся детей Муцениеце не может сдержать эмоции: кричит во всеуслышание 14:48Что подарить на 7 лет свадьбы: идеи для медной свадьбы 13:00Российская певица Штурм вышла на связь с Беном и обратилась к Джей Ло: "Не злись. Так бывает" 11:00Семенович покинула Россию вместе с женихом-иностранцем: объявила о решении из-за границы 09:45Астрологический прогноз от Анжелы Перл на сентябрь 2024 08:46Уличенный в измене Ян Абрамов готовится стереть в порошок бывшую жену: Алсу несдобровать! 04:00Чипсы из капусты: полезная и вкусная альтернатива обычным снекам 01:00Пять заповедей "дорогого образа": как одеваться, чтобы выглядеть на миллион и не тратить много 22:36Черный маникюр 2024: дерзко, стильно и актуально 22:00Всплыла постыдная правда о прошлом Анны Семенович: алкоголь и дети 20:00"Взрослый мужчина, у власти": выяснилось, кто станет отцом ребенка Ольга Бузовой 19:30Как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях
1370
800
true

Глюкоза публично вывела Фадеева на чистую воду: рассказала о подлом поступке продюсера

Глюкоза публично вывела Фадеева на чистую воду: рассказала о подлом поступке продюсера

Артистка впервые прокомментировала скандал с шоуменом.

Совсем недавно продюсер Максим Фадеев заявил, что планирует через суд лишить песен и сценического имени певицу Наталью Ионову, которая известна многим как Глюкоза. Об этом он сообщил после недавнего провального концерта, на котором артистка страшно оконфузилась. Сама же певица отмечает, что бывший наставник и до этого пытался испортить ее карьеру.

По словам Ионовой, она купила у Фадеева права на песни и псевдоним еще 17 лет назад. Тогда был подписан договор, который дает Наталье право исполнять композиции и называть себя Глюкозой бессрочно. За это артистка заплатила шоумену 600 000 долларов (порядка 52 миллионов рублей по нынешнему курсу). Однако практически сразу закон об авторских правах изменился, и появилась "лазейка", которой воспользовался Фадеев, чтобы забрать проданные песни обратно.

"Он начал регулярно пользоваться коллизией нового закона и нашего договора, чтобы пытаться блокировать мои выступления на телевидении", – пожаловалась певица.

Глюкоза рассказала, что в прошлом году продюсер требовал, чтобы артистка платила ему четверть своих доходов. Но Ионова отказала Фадееву, и тот решил действовать агрессивно – оставил бывшую подопечную без выступлений на телевидении.

Напомним, недавно Глюкоза оскандалилась, выйдя на сцену в неадекватном состоянии. Многие обвинили артистку в злоупотреблении алкоголем, а некоторые заподозрили, что Ионова употребляла что-то запрещенное. Сама же исполнительница хита "Невеста" заявила, что сейчас переживает непростые времена из-за смерти любимой бабушки. На этом фоне у нее появилась депрессия, и ей выписали антидепрессанты, которые и стали причиной странного поведения на концерте.

Ранее сообщалось, что опозорившаяся Глюкоза отменила все концерты в России и покинула страну. 

29 июля 2024, 18:00
Глюкоза. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Telegram ✓ Надежный источник

Широко раскинув ноги: Водонаева в прозрачном белье снялась в пикантной фотосессии

Широко раскинув ноги: Водонаева в прозрачном белье снялась в пикантной фотосессии
Личные снимки Алены утекли в Сеть.

Едва сдерживающая слезы Виктория Боня сообщила о болезни: Что делать?

Едва сдерживающая слезы Виктория Боня сообщила о болезни: Что делать?
Телеведущая и блогерша Виктория Боня призналась, что ей хочется заплакать из-за горя.

"Больше не могу": похудевший Галустян взвыл от боли

"Больше не могу": похудевший Галустян взвыл от боли
Телеведущий и комик Михаил Галустян страдает ради лучшей версии себя.

Восхищенная открытием Олимпиады в Париже Собчак получила по заслугам: "Мне понравилось"

Восхищенная открытием Олимпиады в Париже Собчак получила по заслугам: "Мне понравилось"
Ксения вынуждена оправдываться за свои слова.

Убежавший в ночи в США внук Пугачевой тайно вернулся в Россию: деньги закончились?

Убежавший в ночи в США внук Пугачевой тайно вернулся в Россию: деньги закончились?
Никиту Преснякова заметили в одном из городов с женой.

Начала мстить за поддержку Абрамова? Алсу публично припомнила Киркорову его позор

Начала мстить за поддержку Абрамова? Алсу публично припомнила Киркорову его позор
Певица не сдержалась и решила побольнее уколоть поп-короля.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева