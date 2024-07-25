Опозорившаяся Глюкоза отменила концерты в России и уехала за границу: не справилась с травлей

В последние дни гремит скандал, который разразился вокруг певицы Натальи Ионовой, известной как Глюкоза. Певица вышла в непотребном состоянии на сцену в Красноярске и вела себя неадекватно: трогала за интимные места и не попадала под фонограмму. Сама артистка объяснила, что сейчас проживает непростой период из-за смерти бабушки, которая заменила ей мать. Врачи выписали антидепрессанты, и именно они так подействовали, объяснила Наталья.

Однако звезде поверили не все и продолжают ее критиковать. Бывший продюсер Максим Фадеев и вовсе заявил, что подаст на нее в суд. Не выдержавшая травли певица решилась на отчаянный шаг и отменила все концерты в России. Правда, на прошедшем вчера фестивале Dream Fest 2024 в Баку она все же появилась и даже спела песню, которая называется "Я просто в ноль".

К счастью, в этот раз артистка была вменяемой, хоть и пела, как передают СМИ, снова под фонограмму. Однако на красной дорожке вместе с другими звездами она так и не появилась. Вместо этого спешно сбежала с площадки, пытаясь миновать журналистов.

Скандальное выступление исполнительницы хита "Невеста" вызвало множество обсуждений. Среди прочих свое мнение высказал и Иосиф Пригожин, который указал на зависимость Натальи и призвал ее спасать.