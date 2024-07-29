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Вторник 30 июля

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"Больше не могу": похудевший Галустян взвыл от боли

Телеведущий и комик Михаил Галустян страдает ради лучшей версии себя.

Зрители могли обратить внимание на то, как стремительно теряет вес Михаил Галустян. Шоумен превратился в стройного мужчину, коим его не видели последние годы. Телеведущий стал активно заниматься спортом, а результатами своих тренировок он делится с подписчиками в популярной социальной сети.

Например, недавно Галустян рассказал, что последний месяц держал планку. По словам комика, в первый день данное упражнение заняло у него лишь 20 секунд. Постепенно он увеличивал время и спустя три недели уже держал планку три минуты. Михаил посетовал, что пока не может делать это упражнение дольше.

"Все, больше не могу. Это максимум, сколько я могу стоять в планке", – призналась знаменитость.

Галустян взвыл от боли, которое доставляет ему данное упражнение. Комик также пожаловался на скрип суставов. 

Впрочем, Михаил Галустян доволен результатом. Он рад, что теперь может держать планку 180 секунд. Мол, это маленькая победа. Телеведущий призвал всех заниматься спортом, но не доводить себя до изнурения. "Попотеть тоже надо", – написал шоумен. 

Напомним, сейчас Михаил Галустян вместе с Ольгой Бузовой находится на съемках шоу в Колумбии. Уже совсем скоро они вернутся в Москву, где будут готовиться к премьере нового телевизионного проекта – "Звезды в джунглях".

29 июля 2024, 20:00
Михаил Галустян. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
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