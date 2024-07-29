Едва сдерживающая слезы Виктория Боня сообщила о болезни: Что делать?

В недавнем сообщении в социальной сети 44-летняя Виктория Боня поделилась с поклонниками печальной новостью: ее кошка по кличке Мурочка заболела. У животного начались серьезные проблемы со зрением. По словам телезвезды, питомец начинает слепнуть.

Знаменитость рассказала, что недавно заметила, как кошечка едва не врезалась в стену, в сторону которой уверенно шла. Наблюдая за проблемами со здоровьем у животного, Виктория Боня едва сдерживает слезы. "Хочется плакать", – призналась бывшая участница реалити-шоу "Дом-2".

Блогерша поинтересовалась у поклонников, которые держат животных, как поступить в данном случае.

"Напишите, что делать?" – обратилась взволнованная Виктория к подписчикам.

К слову, кошечка уже немолода. По словам телеведущей, животному уже 17 лет. Вероятно, проблемы со здоровьем могут быть связаны с возрастом. Мурочка действительно долгожительница.

Ранее Виктория Боня рассказала о неудачной пластической операции, которую перенесла ее мать. Хирург изуродовал лицо женщины. У Галины Ивановны огромные шрамы и даже ожог. Слова телезвезды приводил женский журнал "Клео.ру".