Затравленная за связь с мужем Алсу Решетова сообщила о расставании с любимым: "До слез"

Последние два месяца выдались непростыми для Анастасии Решетовой. Девушку обвинили в связи с мужем певицы Алсу, в связи с чем модель столкнулась с волной хейта. Бывшую избранницу Тимати травили и называли разлучницей. В конечном итоге Анастасия вместе с сыном уехала в отпуск в Европу.

Однако сегодня Решетова сообщила новость, от которой ей стало грустно. Совместный отдых с сыном подошел к концу, и Ратмир на целый месяц отправляется к папе.

"Ну все, теперь очередь папы на отпуск с ребенком. Перед разлукой, как всегда, нам с Ратиком взгрустнулось до слез", – рассказала о расставании с любимым наследником блогерша.





Тем не менее Решетова быстро поняла, что отдых без ребенка гораздо проще, хоть она и будет скучать. Кроме того, Настя сможет посвятить больше времени своему жениху. Ходят слухи, что экс-избранница рэпера встречается с состоятельным мужчиной, который подарил ей огромное кольцо с бриллиантом и оплачивает роскошный отдых за границей.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что Ян Абрамов и проспонсировал поездку Решетовой. Мол, именно ему выгодно увезти Настю подальше от слухов и скандалов, которые развернулись на фоне его развода.

Сам бизнесмен говорил, что намерен сохранить семью, однако Алсу заявила, что это невозможно. А недавно стало известно, что отчаявшийся восстановить отношения с женой Абрамов готовится стереть ее в порошок.