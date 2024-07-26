Назло одинокой Агате: новая жена Прилучного показала семейную идиллию с детьми Муцениеце

Павел Прилучный вывез свою семью в отпуск. Актер с женой Зепюр Брутян и тремя детьми отправились отдыхать на Мальдивы. Судя по фото и видео, которыми делится "мажор", дети счастливы возможности поплавать в теплом океане и насладиться песчаными пляжами. Чего не скажешь о их матери Агате Муцениеце. Она сейчас тоже находится на курорте. Правда, в Сочи звезда "Закрытой школы" поехала по работе и очень тоскует по детям, с которыми разлучилась на месяц.

Между тем молодая супруга Прилучного делится в своем блоге видео с отпуска. Кроме пляжей, моря и пальм, Зепюр хвастается семейной идиллией и демонстрирует счастливые улыбки детей Муцениеце. Звезда "Последнего акселя" разместила в блоге ролик, на котором Павел поет песню, а она с 8-летней Мией радостно танцует.

"Не нарушаем традицию: каждый год в июле всей семьей в отпуск полным составом", – написано под роликом.





Напомним, уже в августе пройдет очередное судебное заседание, инициатором которого был Прилучный. После того, как Агата смогла добиться от актера алиментов, он решил отсудить у бывшей жены детей. Вскоре перед судьей предстанут Мия и Тимофей, которым нужно будет сделать непростой выбор и решить, с кем они хотят жить.

К слову, поклонники Агаты переживают, что целый месяц перед судом дети проводят с отцом и мачехой. Многие считают, что Прилучный и Брутян попытаются повлиять на решение наследников.

Ранее сообщалось, что лишившаяся детей Муцениеце не может сдержать эмоции.