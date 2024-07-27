Разомлевшая Пересильд в бане разделась перед камерой: скинула все лишнее

Рабочий график Юлии Пересильд в последнее время невероятно насыщенный. Работа в кино и театре, а также активный блог в соцсетях практически не оставляют свободного времени. В какой-то момент актриса решила, что пора выдохнуть и порадовать себя чем-то приятным.

Пересильд отправилась в баню и отметила, что для нее – это лучший способ отдохнуть. Звезда скинула с себя все лишнее и завернулась в белую простынь. В соцсетях актриса поделилась снимками и рассказала, как важно время от времени расслабляться.

"Как все переварить и уложить в голове, сердце, голосе, душе? Через расслабление и снятие напряжения, которого ооочень много. Баня спасает и сохраняет. Еще один мой способ приходить в себя", – объяснила артистка.





Поклонники засыпали 39-летнюю блондинку комплиментами. Они отметили, что Юлия выглядит отлично для своего возраста.

"Очень уютно и атмосферно”, “Баня – очень комфортное место, обожаю там бывать", "Вы просто красотка", "Какая же прелестная", "Ох, сразу в баньку захотелось", – написали комментаторы.

Юлия Пересильд уже два года в отношениях с актером Михаилом Тройником. Сначала звездная пара держала в тайне свой роман, однако через пять месяцев Юлия официально представила избранника публике как своего бойфренда. Недавно ходили слухи, что Пересильд и Тройник тайно поженились, однако сама актриса опровергла эту информацию.

Ранее Пересильд подогрела слухи о расставании с Тройником.