Ребенок остался сиротой: в блоге Кудрявцевой появилось сообщение о смертельной аварии

Вчера общественность переполошила новость о том, что некий мужчина в Москве пытался похитить грудного ребенка. Спасти малыша смогли проходящие рядом люди, которые погнались за преступником. На этом фоне высказалась и известная телеведущая Лера Кудрявцева. Она заявила, что никогда не проходит мимо чужой беды и помогает.

Блондинка вспомнила трагическую историю и поделилась ей в своем блоге. Лера рассказала, как ехала по оживленному шоссе и стала свидетельницей смертельной аварии. В одном из автомобилей находился маленький ребенок, которого Кудрявцева спасла.

"Пока вызывали скорую, я сидела и выгребала дрожащими руками у малыша стекло изо рта. Он кричал от боли, шока, а я рыдала и аккуратно это гребаное стекло доставала, как могла", – вспомнила тот ужасный день телеведущая.

Ребенка удалось спасти, а вот оба его родители скончались на месте, поделилась звезда. По словам Леры, она до сих пор не может выбросить из головы тот страшный момент и вспоминает его с содроганием.

Кудрявцева призвала своих поклонников не быть равнодушными к чужой беде и не проходить мимо, когда человеку нужна помощь. К сожалению, однажды на глазах теледивы едва не произошло ужасное: на женщину упал светофор и "разнес полголовы", а все прохожие просто смотрели и уходили по своим делам, вспоминает блондинка.

Ранее сообщалось, что на фоне слухов о разводе Кудрявцева представила нового мужчину. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".