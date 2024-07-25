Лишившаяся детей Муцениеце не может сдержать эмоции: кричит во всеуслышание

Совсем скоро Павла Прилучного и Агату Муцениеце ждет новый суд. Только в этот раз на заседание приведут и их совместных детей. Мие и Тимофею предстоит самостоятельно выбрать, с кем они хотят жить – с мамой или отцом и мачехой.

Между тем сейчас брат с сестрой находятся вдали от матери. Детей перед судом забрал Прилучный и улетел с наследниками и своей новой супругой Зепюр Брутян в отпуск на Мальдивы. Дети выглядят счастливыми на островах. А вот Агата, которая сейчас находится на съемках нового проекта в Сочи, по-настоящему страдает. В своем блоге она заявила, что едва сдерживает эмоции и переживает из-за разлуки.

"Надо как-то собраться и не скучать по детям", – написала Муцениеце.

Напомним, Агата и Павел расстались четыре года назад. Развод был громким, а последствия общественность наблюдает до сих пор. Бывшие супруги буквально погрязли во встречных исках против друг друга. Так, недавно Муцениеце радовалась, что смогла отсудить у "мажора" алименты на детей в соответствии с его доходами. Почти сразу Прилучный подал в суд и настаивает, чтобы дети жили с ним. Если служители Фемиды встанут на сторону актера, то, вероятно, алименты будет платить уже Агата.

Ранее сообщалось, что дочь Муцениеце трогательно обратилась к новой жене отца. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".