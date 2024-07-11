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Среда 10 июля

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57-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову

57-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову

Певица пошла в разнос на глазах у всех.

Эпатажная певица Наталья Штурм привыкла шокировать поклонников своими выходками. Несмотря на почти пенсионный возраст, артистка носит откровенные наряды, открыто заявляет о своей несравненной красоте и часто делится с поклонниками пикантными снимками. Удивить фанатов Штурм, кажется, уже сложно. Однако Наталья раз за разом доказывает, что нет ничего невозможного. 

В этот раз певица вышла на связь с общественного пляжа, на котором было достаточно много людей. В своей привычной манере артистка зажгла на глазах у всех. Наталья хаотично дергала руками и ногами под популярную песню Beautiful Life и все это снимала на камеру. Одета звезда была в розовый крошечный купальник, который почти полностью оголял ягодицы, которыми она повернулась к мужчине в бассейне. В какой-то момент гость пляжа, пытавшийся не смотреть на полуголые пляски, схватился за голову. 

Наталья Штурм. Фото: соцсети/@nataliashturm

Привыкшие к эпатажу Натальи поклонники,увидев ролик, обеспокоились ее здоровьем. Кто-то считает, что певице напекло голову, оттого она и пустилась в пляс. Другие отметили нездоровую худобу знаменитости. 

"Уже болезненная худоба, надо остановиться и начать есть", "Не иначе как солнечный удар", "Совсем исхудала ", – высказались комментаторы. 

Сама Штурм, впрочем, никогда не реагирует на критику в свой адрес и продолжает радовать поклонников шокирующим контентом. Например, недавно она заявила, что в свои 57 лет сохранила девственность, потому что ее никто не достоин. 

11 июля 2024, 01:00
Наталья Штурм. Фото: соцсети/@nataliashturm
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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