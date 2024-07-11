57-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову

Эпатажная певица Наталья Штурм привыкла шокировать поклонников своими выходками. Несмотря на почти пенсионный возраст, артистка носит откровенные наряды, открыто заявляет о своей несравненной красоте и часто делится с поклонниками пикантными снимками. Удивить фанатов Штурм, кажется, уже сложно. Однако Наталья раз за разом доказывает, что нет ничего невозможного.

В этот раз певица вышла на связь с общественного пляжа, на котором было достаточно много людей. В своей привычной манере артистка зажгла на глазах у всех. Наталья хаотично дергала руками и ногами под популярную песню Beautiful Life и все это снимала на камеру. Одета звезда была в розовый крошечный купальник, который почти полностью оголял ягодицы, которыми она повернулась к мужчине в бассейне. В какой-то момент гость пляжа, пытавшийся не смотреть на полуголые пляски, схватился за голову.





Привыкшие к эпатажу Натальи поклонники,увидев ролик, обеспокоились ее здоровьем. Кто-то считает, что певице напекло голову, оттого она и пустилась в пляс. Другие отметили нездоровую худобу знаменитости.

"Уже болезненная худоба, надо остановиться и начать есть", "Не иначе как солнечный удар", "Совсем исхудала ", – высказались комментаторы.

Сама Штурм, впрочем, никогда не реагирует на критику в свой адрес и продолжает радовать поклонников шокирующим контентом. Например, недавно она заявила, что в свои 57 лет сохранила девственность, потому что ее никто не достоин.