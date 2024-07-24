Променявший Степаненко на молодуху Петросян ударился в воспоминания: заговорил о бывшей жене

Евгений Петросян и Елена Степаненко разорвали отношения в 2018 году. Их развод стал одним из самых громких в истории отечественного шоу-бизнеса. На кону стояло имущество на сумму в десятки миллионов рублей. Суды тянулись долгое время, и в итоге юмористка смогла забрать у супруга половину всего. Оказалось, что теперь Степаненко снова вынуждена судиться, на этот раз из-за наследства, которое ей оставила близкая приятельница Наталья Магола.

Скончавшаяся от онкологии подруга Елены Григорьевны завещала ей несколько квартир в Сочи, паркинг-место и предметы антиквариата. Наследство оценивается в десятки миллионов рублей. Однако с таким решением не согласны родственники почившей Маголы. Они заявляют, что в последние годы Наталья была не в себе от болезни, и требуют признать завещание недействительным.

В суд близкие Натальи подали еще летом 2023 года, но однозначных результатов пока нет. Сестра Маголы Лариса рассказала, что сама Степаненко ни разу не попыталась связаться с родными подруги. А вот ее экс-супруг Евгений Петросян сам позвонил, чтобы выразить сочувствие.

"Елена не пытается с нами выйти на связь, никакого сочувствия мы тоже не получали. Зато Евгений Ваганович звонил, посочувствовал из-за судов. Говорит про бывшую жену: "Она ведьма натуральная", – передала слова сатирика женщина.





Родные уверены, что Наталья, будь она в здравом уме, не оставила бы их без крыши над головой. А согласно завещанию, именно так и выходит. Магола раздала свои многочисленные квартиры друзьям и мужчинам. Так, дом, в котором сейчас живут мама и сестра Натальи, она завещала бывшему возлюбленному. А роскошный особняк площадью около 400 "квадратов" достался дизайнеру из Сербии Миодрагу Цвийичу, за которого Магола вышла замуж незадолго до кончины.

Если суд решит, что завещание составлено без нарушений и Наталья отдавала себе отчет при подписании документа, то ее мама, отец и сестра будут вынуждены переехать в крохотную квартирку.

Ранее сообщалось, что Степаненко пытался соблазнить Прохор Шаляпин.