Сделано заявление о давней зависимости Глюкозы: "Ее нужно спасать!"

Известная певица Наталья Ионова, которую многие знают под псевдонимом Глюкоза, попала в скандал из-за своего выступления в Красноярске. Артистка вышла на сцену в невменяемом состоянии и вела себя странно: даже не пыталась попадать в ноты и прикасалась к своим интимным местам. Из-за этого многие заподозрили, что певица вышла на сцену пьяной.

Сама Глюкоза позже объяснила свое состояние. Она рассказала, что недавно скончалась бабушка, которая растила ее и поддерживала на протяжении всей жизни. На этом фоне у Натальи появилась депрессия, и ей прописали антидепрессанты. По словам певицы, именно они дали такой эффект.

Впрочем, поверили артистке не все. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что видел Ионову в таком состоянии множество раз и призвал как можно скорее спасать коллегу, которая, как утверждает шоумен, балуется не только спиртным, но и чем-то запрещенным.

"Это не похоже на алкоголь, это похоже на что-то другое. Если мы сейчас SOS не будем кричать, мы еще и погубим этого человека. По сути, ей нужна помощь, ее нужно начать лечить", – призывает обратить внимание на проблему продюсер.

Сама Глюкоза, впрочем, признавалась, что она близко знакома с запрещенными веществами с 14 лет. Певица говорила, что "тогда время было такое". Кроме того, известно, что вместе со своим бойфрендом Наталья попала в тюрьму. Вести нормальный образ жизни Ионова стала только во время работы с Максимом Фадеевым, который и сделал из нее Глюкозу. Впрочем, теперь продюсер планирует судиться с певицей и забрать у нее псевдоним и песни, написанные им.