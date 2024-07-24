Бросившая мужа невестка Орбакайте сделала заявление из России: вернулась окончательно?

Никита Пресняков спешно уехал из России почти два года назад. В сентябре 2022 года сын Кристины Орбакайте побросал вещи в чемодан и отправился в США. Шоумен так торопился, что даже оставил в Москве свою жену Алену Краснову. Девушка присоединилась к супругу только через несколько месяцев. С тех пор внук Аллы Пугачевой не кажет носа на Родине. А вот Алена, судя по всему, скучает. Недавно стало известно, что модель оставила мужа в Штатах и вернулась домой, в Россию.

Первым делом невестка Орбакайте встретилась со своими друзьями, с которыми все это время поддерживала общение дистанционно. Приехав в столицу без супруга, девушка сразу же ушла в загул. Спустя несколько дней пребывания на Родине Алена показала, чем еще занимается вдали от супруга.

Известно, что Краснова за два года жизни в Америке так и не нашла себе занятие. Поэтому, как и прежде, на жизнь она зарабатывает, участвуя в съемках. Накануне модель показала себя на очередной съемочной локации и отметила, что давно мечтала о таких интерьерах.

"Как же я соскучилась по таким съемкам", – сделала признание Алена.





Неизвестно, насовсем Краснова приехала в Россию или только по делам. Однако Пресняков едва ли планирует вернуться. Сейчас Никита активно занялся своей карьерой и планирует снова петь. В этом году он уже провел несколько небольших концертов в США. Сын Орбакайте исполняет каверы на популярные у россиян в девяностые и нулевые годы песни.

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