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Вторник 4 июня

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Прохор Шаляпин попытался соблазнить супругу Петросяна: "Ну очень богатая"

Прохор Шаляпин попытался соблазнить супругу Петросяна:

Певец рассказал, как "подкатил" к артистке.

Исполнитель Прохор Шаляпин известен на всю страну своими необычными предпочтениями в любви. В попытках устроить свою личную жизнь артист дошел до бывшей избранницы Евгения Петросяна – Елены Степаненко. 31-летняя разница в возрасте обольстителя, разумеется, не испугала, напротив, придала сил. Однако, как оказалось, их история продлилась недолго.

Шаляпин рассказал, что решил попытать счастье с 71-летней артисткой во время спектакля. Прохор даже отважился подойти к бывшей супруге Петросяна, однако Степаненко была непреклонна.

"Она меня сразу отвергла. Она поняла, что там все не просто так, а я думаю – будем юморить, смеяться... Ну очень богатая, да, больше миллиарда у нее", – вспомнил тот день певец.

Высказался артист и о семье самого Евгения Вагановича. Он заявил, что хорошо относится к комику, даже несмотря на то, что тот бросил супругу ради молодой помощницы. Татьяна Брухунова родила 78-летнему сатирику двоих детей и до сих пор занимает должность директора в его театре. Вероятно, Прохор увидел в Татьяне родственную душу.

Примечательно, что Шаляпину уже приписывали роман с Еленой Степаненко. В Сети появился снимок, на котором Прохору всего 17 лет, а рядом – супруга Евгения Вагановича. Сам певец заявил, что является давним поклонником творчества артистки и разместил фото в знак уважения.

Ранее сообщалось, что "чужая" бабушка щедро отблагодарила Шаляпина за его доброту и внимательность.

4 июня 2024, 10:09
Прохор Шаляпин.Фото: скриншот YouTube /@zhiznPRO
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

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