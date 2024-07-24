Алина Загитова потрясла бедрами перед камерой в мини-шортиках: "Куда делась скромность?"

Фигуристка Алина Загитова обзавелась толпой поклонников, когда стала чемпионкой мира по фигурному катанию в 2019 году. Сейчас спортсменка радует фанатов в соцсетях, где показывает свои будни и делится секретами красоты. Часто Алина записывает короткие ролики, которые очень нравятся подписчикам. Однако последний вызвал недоумение, а у некоторых даже негодование.

На кадрах Загитова предстала в крошечных белых шортиках, гетрах и объемном свитшоте. Алина танцевала перед камерой. В какой-то момент, повернувшись спиной, 22-летняя спортсменка подняла кофту и потрясла ягодицами.

"Не твоё! Звание олимпийской чемпионки носи с гордостью", "Ее полюбили за скромность, что с ней стало… Подешевела на глазах", "Алина, хорош херней заниматься, не будь как все!", "Что с Вами, красавица и самодостаточная девушка, но в прошлом уже? Если меньше будете кривляться и оголяться, то найдете себе редкий экземпляр: все, что вижу в последнее время в Вас, не красит Вас как личность и не выделяет из толпы ничем", "Куда делась скромность?" – набросились на звезду комментаторы.





Были и те, кто начал защищать Загитову. Некоторые написали, что Алина – молодая и красивая девушка, которая может позволить себе танцевать такие танцы.

Сама Загитова, впрочем, на хейт в свой адрес не отвечает и периодически публикует контент, который многие считают слишком откровенным.

Ранее Егор Крид разоткровенничался о связи с Алиной Загитовой. Шоумен заявил, что уже познакомил подругу с родителями.