В Сеть утекли фото Ивана Янковского с сыном, которого он не показывает: народ недоумевает

Иван Янковский счастлив в браке с коллегой Дианой Пожарской. Пара познакомилась на съемках совместного проекта, в котором сыграли влюбленных. Несмотря на то, что оба были несвободны, между ними возникли чувства, и Диана, и Иван приняли решение расстаться со своими вторыми половинками, чтобы быть вместе.

Сейчас пара растит трехлетнего сына, которого назвали Олегом в честь деда. Теперь в семье подрастает полный тезка знаменитого советского артиста Олега Ивановича Янковского.

Звезда сериала "Слово пацана" нечасто делится подробностями личной жизни, чтобы их меньше обсуждали. Своего наследника Диана и Иван тоже не показывали. Однако накануне актер все же сделал исключение и опубликовал снимок с сыном.





На редкое фото тут же отреагировали поклонники, которые разделились на два лагеря: одни уверяют, что малыш – копия папы, другие считают, что Олег больше похож на маму.

"Офигеть, копия бати! У нас теперь есть мини Янковский!", "Ребёнок копия мама", "Мама и папа в одном маленьком человечке", – наперебой пишут комментаторы.

Сам Янковский признавался, что, став отцом, он сильно изменился. Иван отмечает, что дети – это дар, который делает человека счастливее.

Ранее сообщалось, что в Сеть попали снимки скрытного Янковского с любимой женщиной.