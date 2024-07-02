Егор Крид разоткровенничался о связи с Алиной Загитовой: уже познакомил с родителями

Совсем недавно появились слухи о связи известной российской фигуристки Алины Загитовой с одним из самых завидных холостяков страны Егором Кридом. Спортсменка появилась на концерте артиста, который прошел накануне на "ВТБ арене". Самое интересное, что девушка была не просто в числе зрителей, а сидела в VIP-ложе вместе с родными рэпера.

Прокомментировать слухи о романе взялся сам Егор Крид. Он заявил, что считает Алину "классной девчонкой", однако его сердце по-прежнему не занято. Шоумен отметил, что познакомил родителей с фигуристкой на празднике в честь своего 30-летия. Тем не менее между спортсменкой и артистом только дружба.

"Я ее познакомил на моем дне рождения, и она просто была в VIP-ложе вместе с ними (родителями. – Прим. ред. "Клео.ру"). Мы просто дружим, да", – разоткровенничался шоумен.

Известно, что исполнитель хита "Сердцеедка" не был в браке ни разу. Ему приписывают романы с известной исполнительницей Нюшей и популярной блогершей Валей Карнавал. Также у Егора были отношения с Дарьей Клюкиной – участницей шоу "Холостяк". Известно, что пара много времени проводила вместе, путешествовала, однако на более серьезные шаги артист так и не решился.

Ранее сообщалось, что Крид взвыл от тоски в канун 30-летия. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".