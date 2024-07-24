Семья Пугачевой сделала заявление о подлом поступке певицы: наплевала на святое

Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию больше двух лет назад. Сначала певица поселилась в Израиле, а потом перебралась в Европу. За это время Примадонна не раз поливала грязью страну и своих соотечественников. Однако оказалось, что после отъезда исполнительница отвернулась не только от Родины, но и от своей семьи, которая осталась в России.

Родной племянник Аллы Борисовны рассказал, что тетя резко перестала с ним общаться и оборвала все связи. Когда он пытается позвонить сестре своего почившего отца, отвечают помощники и грубят, заявил Владислав Пугачев. Кроме того, уехав из России, артистка не хочет знать свою внучку, которую племянник назвал в честь любимой тети – Аллой.

"Алла Борисовна – ее единственная бабушка, но дочка ни разу ее не видела. Она даже ни разу не поздравляла внучатую племянницу с днем рождения", – пожаловалась жена Владислава Гузель.

Отреклась Пугачева не только от своей семьи, но и от святого – могилы родного брата. Супруга Владислава рассказала, что Примадонна наняла специальных людей, которые должны были следить и убираться на территории захоронения. Однако спустя два года выяснилось, что вся могила заросла, а кресты упали. По словам Гузель, они с мужем ничего не могут сделать, так как ответственное лицо – Алла Борисовна. Сейчас они стараются переоформить документы, но пока дело идет тяжело, ведь сама певица не отвечает на звонки.





А ведь когда-то Владислав был одним из самых близких людей Пугачевой. В юности она помогала парню, а тот старался не разочаровать любимую тетю и всегда к ней тянулся. Однако все изменилось в один момент, и теперь певица не хочет знать сына своего родного брата. Племянник считает, что во всем виноват муж артистки Максим Галкин*.

"Я думаю, что Галкин* ее использует. Человеку уже 75 лет. Она попала под его влияние и перестала общаться с родственниками. Закрыла двери. Галкин* не дает ей общаться ни с кем", – рассуждают родственники артистки.

Ранее сообщалось, что перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели.

* Признан иноагентом на территории РФ.