Семья Пугачевой сделала заявление о подлом поступке певицы: наплевала на святое

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась"Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась" "Почерневший" с ног до головы Киркоров шокировал россиян своим видом: последствия зависимости"Почерневший" с ног до головы Киркоров шокировал россиян своим видом: последствия зависимости Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазахДочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах Обнародованы детали состояния Познера после новостей о раке: журналиста не будут лечитьОбнародованы детали состояния Познера после новостей о раке: журналиста не будут лечить

Лента новостей

Среда 24 июля

11:00Всплыла правда о студенческих годах Волочковой в балетной школе: "Была худшей" 09:03Семья Пугачевой сделала заявление о подлом поступке певицы: наплевала на святое 06:48Как подобрать модель платья, подчеркивающую достоинства фигуры? 04:00Алина Загитова потрясла бедрами перед камерой в мини-шортиках: "Куда делась скромность?" 01:00В Сеть утекли фото Ивана Янковского с сыном, которого он не показывает: народ недоумевает 23:04Погода в Сочи на сентябрь 2024 года 22:00Располневшая Камила Валиева в слезах обратилась к народу: "Выполнила все" 20:46Какой будет курс доллара в сентябре 2024 года 20:00Счастливая Бузова вышла на связь из загса и удивила поклонников: сказала "Да" 18:00Забрал детей и пересек госграницу: Прилучный спешно вывез сына и дочь из России перед судом 15:05Как приготовить соте из баклажанов и кабачков 15:00Съёмки Киркорова в Сочи, где бушует ураган, закончились трагедией: "Смыла бурная река" 13:00Известная актриса добила и так затравленную со всех сторон Глюкозу: "Вставлю пять копеек" 11:00Выходка Киркорова после победы над Успенской вызвала омерзение у россиян: "Все клоуны и шуты" 08:46Вскрылись неожиданные детали произошедшего на концерте Глюкозы: "Плеснули без согласия в бокал" 04:00Четыре упражнения для стройных ягодиц: можно выполнять дома и без оборудования 01:00Округлившаяся жена Тарасова принимает поздравления: "Пятым беременна" 23:36Погода на сентябрь 2024 в Санкт-Петербурге 22:00Позорный плагиат: SHAMAN нагло скопировал свой новый клип у популярного исполнителя 20:00Бежавший из России Бурковский пытается искоренить в себе все русское: притворяется американцем 18:00Сестра Бузовой невзначай выдала тайну, которую Ольга скрывала много лет: "Бесплодна" 15:00Чернышев начал судиться за недвижимость Заворотнюк спустя два месяца после смерти жены 13:00Перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели: "Никто и звать никак" 11:00Еле стоящая на ногах Волочкова едва не сгорела заживо, зовя Шаляпина: "А где Прошка?" 08:39"Трогала себя внизу": возмутительному поведению Глюк'oZa на сцене нашли объяснение 00:00Названы доступные продукты для профилактики онкологии: по карману каждому россиянину 19:30Погода на сентябрь 2024 в Москве и Московской области 18:00В Сеть утекли шокирующие снимки тяжелобольного Алена Делона 16:59Какой будет курс евро в сентябре 2024 года 09:00Подбор стрижек и окрашивания для делового/классического стиля 00:00Летняя гастрономия: самые вкусные рецепты блюд на гриле 23:03Покраска волос по лунному календарю в сентябре 2024 года 18:56Польза и вред абрикосов для здоровья 18:00Копеечные средства, которые вернут белизну подошве: обувь будет как новая 14:51Суп из кабачков: лучшие рецепты 12:00Вреден или нет? Диетолог развеяла популярные мифы о шоколаде 09:005 амулетов для любви: эти камни помогут наладить отношения и улучшат сексуальную жизнь 04:00Пять женских имен, которые сводят мужчин с ума 01:00Все в шрамах и рытвинах: Боня уговорила 68-летнюю маму сделать пластику, и женщину изуродовали 22:27Как наладить интимную жизнь после родов: советы и рекомендации 22:00Лишившейся работы в Европе Хаматовой нанесли новый удар: надавили на больное 20:00Уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь: Пропала! 18:30Можно ли замораживать творог? Советы по заморозке и хранению 18:00Бросила Никиту в Америке: вернувшаяся в Россию невестка Орбакайте пошла в разнос 15:00Все было охвачено огнем: концерт Баскова закончился печально 14:42Благоприятные дни для стрижки на сентябрь 2024 года 13:00Реакция детей на новость об изменах отца шокировала Алсу: "Это невозможно" 11:00Потянуло на молоденьких: 41-летняя Бородина предъявила мужчину и пожаловалась на проблемы 09:00Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах 04:00Несколько ошибок, которые делают уборку в доме бесполезной: берите на вооружение
1370
800
true

Семья Пугачевой сделала заявление о подлом поступке певицы: наплевала на святое

Семья Пугачевой сделала заявление о подлом поступке певицы: наплевала на святое

Родственники артистки больше не могли молчать и выдали горькую правду о поступке Примадонны.

Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию больше двух лет назад. Сначала певица поселилась в Израиле, а потом перебралась в Европу. За это время Примадонна не раз поливала грязью страну и своих соотечественников. Однако оказалось, что после отъезда исполнительница отвернулась не только от Родины, но и от своей семьи, которая осталась в России.

Родной племянник Аллы Борисовны рассказал, что тетя резко перестала с ним общаться и оборвала все связи. Когда он пытается позвонить сестре своего почившего отца, отвечают помощники и грубят, заявил Владислав Пугачев. Кроме того, уехав из России, артистка не хочет знать свою внучку, которую племянник назвал в честь любимой тети – Аллой.

"Алла Борисовна – ее единственная бабушка, но дочка ни разу ее не видела. Она даже ни разу не поздравляла внучатую племянницу с днем рождения", – пожаловалась жена Владислава Гузель.

Отреклась Пугачева не только от своей семьи, но и от святого – могилы родного брата. Супруга Владислава рассказала, что Примадонна наняла специальных людей, которые должны были следить и убираться на территории захоронения. Однако спустя два года выяснилось, что вся могила заросла, а кресты упали. По словам Гузель, они с мужем ничего не могут сделать, так как ответственное лицо – Алла Борисовна. Сейчас они стараются переоформить документы, но пока дело идет тяжело, ведь сама певица не отвечает на звонки.

Алла Пугачева. Фото: соцсети/@maxgalkinru

А ведь когда-то Владислав был одним из самых близких людей Пугачевой. В юности она помогала парню, а тот старался не разочаровать любимую тетю и всегда к ней тянулся. Однако все изменилось в один момент, и теперь певица не хочет знать сына своего родного брата. Племянник считает, что во всем виноват муж артистки Максим Галкин*.

"Я думаю, что Галкин* ее использует. Человеку уже 75 лет. Она попала под его влияние и перестала общаться с родственниками. Закрыла двери. Галкин* не дает ей общаться ни с кем", – рассуждают родственники артистки.

Ранее сообщалось, что перед беглой Пугачевой захлопнули двери даже старые приятели.

* Признан иноагентом на территории РФ. 

24 июля 2024, 09:03
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети/@maxgalkinru
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Всплыла правда о студенческих годах Волочковой в балетной школе: "Была худшей"

Всплыла правда о студенческих годах Волочковой в балетной школе: "Была худшей"
Артистка называет себя главной балериной страны и невероятно гордится своим шпагатом.

Алина Загитова потрясла бедрами перед камерой в мини-шортиках: "Куда делась скромность?"

Алина Загитова потрясла бедрами перед камерой в мини-шортиках: "Куда делась скромность?"
Фигуристка показала фигуру в откровенном наряде.

В Сеть утекли фото Ивана Янковского с сыном, которого он не показывает: народ недоумевает

В Сеть утекли фото Ивана Янковского с сыном, которого он не показывает: народ недоумевает
Звезда сериала "Слово пацана" редко делится личной жизнью.

Располневшая Камила Валиева в слезах обратилась к народу: "Выполнила все"

Располневшая Камила Валиева в слезах обратилась к народу: "Выполнила все"
Фигуристка снова вышла на лед.

Счастливая Бузова вышла на связь из загса и удивила поклонников: сказала "Да"

Счастливая Бузова вышла на связь из загса и удивила поклонников: сказала "Да"
Звезда "Дома-2" долгое время скрывает своего избранника.

Забрал детей и пересек госграницу: Прилучный спешно вывез сына и дочь из России перед судом

Забрал детей и пересек госграницу: Прилучный спешно вывез сына и дочь из России перед судом
Шоумен хочет отсудить наследников у бывшей жены.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева