Забрал детей и пересек госграницу: Прилучный спешно вывез сына и дочь из России перед судом

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад. Однако суды и скандалы между ними не прекращаются до сих пор. Так, недавно актриса отсудила у бывшего мужа алименты на детей, а тот подал встречный иск и планирует забрать у экс-супруги сына и дочь. В августе состоится заседание, на котором сами дети решат, с кем хотят жить: с мамой или с отцом и мачехой.

Сама Муцениеце недавно уехала на съемки нового проекта и оставила Мию и Тимофея с Прилучным на целый месяц. Многие осудили поступок Агаты, ведь за это время Павел сможет приманить детей на свою сторону, рассуждают поклонники.

Между тем многодетный отец вместе с детьми и новой женой Зепюр Брутян пересек госграницу. Перед сложным судом, который пройдет через месяц, Павел решил покинуть Россию и вместе с семьей отдохнуть на Мальдивах. В своем блоге он поделился снимками из самолета.

"Все, мы в отпуске", – написал шоумен.





Похвастаться начавшимся отпуском в большой компании поспешила Зепюр Брутян. Она часто делится в своих соцсетях кадрами, как проводит время с детьми Муцениеце. Многие считают, что таким образом она пытается задеть бывшую избранницу мужа. Однако сама актриса уверяет, что нашла общий язык с Мией и Тимофеем и искренне их любит.

Ранее сообщалось, что дочь Муцениеце трогательно обратилась к мачехе. Надежды Агаты выиграть суд тают на глазах.