Съёмки Киркорова в Сочи, где бушует ураган, закончились трагедией: "Смыла бурная река"

Недавно Филипп Киркоров сообщил, что в этом году выйдет фильм "Братья" с ним в главной роли. В настоящий момент ведутся съемки в том числе в Сочи, где сейчас находится поп-король. Сегодня на регион обрушился ураган, который сносит все на своем пути. Оказавшийся в эпицентре бури Киркоров сообщил, что они оказались в ловушке у непогоды.

По словам артиста, их локацию снесло проливным дождем. Уровень реки резко повысился и потихоньку затапливает съемочную группу, которая не может выбраться из горной местности. К счастью, никто из людей не пострадал, отметил артист.

"На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Нашу локацию смыла бурная река за 7 минут. Начался проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки. Мы застряли в горах. Мы отсюда выбраться на данный момент не можем. Мы послали сигнал SOS, как Титаник. Река поднялась на 10 метров, и нас постепенно затапливает. Спасите нас срочно", – рассказывает о случившемся певец на своей страничке в соцсетях.

Сам Киркоров старается сохранять оптимизм и верит, что их скоро спасут. Он заверил поклонников, что с ним все хорошо. А те, в свою очередь, постарались поддержать кумира.

"Берегите себя", "Удачи вам! И скорее выбраться!", "Пусть всё обойдётся!" – переживают за певца комментаторы.

Между тем синоптики сообщают, что пик обрушившейся на Сочи грозы придется на ночь с 23 на 24 июля. Прогнозируется, что за это время выпадет от 40 до 70 миллиметров осадков. Местные власти отмечают, что реки могут выйти из берегов, есть вероятность, что некоторые дороги затопит. О том, что на регион надвигается непогода, жителей и гостей курорта предупредили заранее.

Ранее сообщалось, что выходка Киркорова после победы над Успенской вызвала омерзение у россиян.